La prima volta di Pinamonti all'Olimpico: la Lazio chiude il discorso, 3-1 sul Monza
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Ivan Cardia
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Oggi alle 16:48Serie A
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11.10.2026 16:48Serie A
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La prima rete di Andrea Pinamonti in questo campionato consente alla Lazio di chiudere la contesa con il Monza, a poco dalla fine della partita. L’attaccante ex Sassuolo firma infatti il gol del 3-1.
I biancocelesti avevano già sfiorato il nuovo raddoppio pochi minuti fa, negato solo dal palo colpito da Isaksen: La rete arriva ora: cross di Pedraza da sinistra, bel riflesso di Pinamonti che di prima intenzione apre il piede e batte Tornqvist.
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