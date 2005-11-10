"Il mio primo obiettivo è dormire, ma non ci riesco". Non è mai banale Mauricio Pochettino. Il neo tecnico del Manchester United ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Liverpool: "Dormo solo tre o quattro ore al giorno. Credo però che l'obiettivo principale sia conoscere le persone, lo staff, tutti coloro che fanno parte del club e, naturalmente, i giocatori, cercando fin da subito di avere un impatto.

È fondamentale avere un impatto, un impatto positivo. Si può avere anche un impatto diverso, ma credo che puntare a qualcosa di positivo, creare un impatto positivo, sia il nostro compito più importante. Dobbiamo cercare di ottenere il massimo dai giocatori, creando l'ambiente ideale affinché possano esprimere il proprio talento, dato che in rosa abbiamo giocatori di grande talento. Questo è il nostro obiettivo principale".