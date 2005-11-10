Stava tornando in Serie A, nel futuro di Icardi potrebbe esserci di nuovo il Galatasaray

Mauro Icardi cerca ancora squadra, dopo che quest'estate è stato a un passo dal ritorno in Serie A, con la Lazio, salvo veder sfumare poi la pista che poteva portarlo a vestirsi di biancoceleste per volere del club e dell'allenatore Gattuso.

Quella voglia di Istanbul

Stando a indiscrezioni che arrivano dall'Argentina, nella mente di Icardi ci sarebbe soltanto l'idea di un ritorno al Galatasaray, club di Istanbul dal quale si è separato lo scorso 30 giugno al termine del suo precedente contratto.

La nuova richiesta economica

Le notizie del continente sudamericano raccontano che Icardi e il suo entourage sarebbero tornati a dialogare con il Gala, mostrandosi disponibili a raggiungere un accordo e ad abbassare le richieste in merito ai termini economici del contratto. Il motivo alla base è che Icardi e le sue figlie avrebbero maturato un legame speciale con la città di Istanbul: l'argentino avrebbe inizialmente chiesto un ingaggio annuale da 3,5 milioni di euro ma sarebbe disposto ora a scendere a 2.