Ecco perché il Real non cede Endrick: Mou sorride con l'obiettivo impossibile di Roma e Milan

Non far rimpiangere Vinicius è missione per pochi. Ci è riuscito uno che mette d’accordo Carlo Ancelotti e José Mourinho… per il poco spazio che gli hanno dato. Prima della partita con la Roma, lo Special One aveva blindato Endrick: “Lo adoro, troverà spazio”. Nel blackout finale della Roma si è infilato il brasiliano, che finora aveva giocato appena 4 minuti in stagione, complice l’infortunio muscolare patito nei mesi scorsi.

Sogno impossibile

L’impatto di Endrick all’Olimpico ha messo in mostra perché il Real Madrid non abbia alcuna intenzione di privarsi di questo ragazzo, pagato tantissimo - circa 47,5 milioni di euro - quando non era nemmeno maggiorenne. Da lì in poi ha sempre patito sia la concorrenza, sia un’etichetta sproporzionata rispetto al suo valore attuale, legata soprattutto a un potenziale ancora da esprimere. Al di là del gol - arrivato su calcio d’angolo come tutti quelli delle merengues -, si è infilato come un coltello nel burro nella difesa romanista, aprendo i varchi per la clamorosa rimonta del Real Madrid.

Ecco perché Mourinho lo coccola e i flirt non sembrano destinati ad avere seguito. La stessa Roma ci prova da un po’, c’è anche il Milan che lo metterebbe volentieri a disposizione di Ruben Amorim. L’epifania italiana, però, sembra perfetta per tenergli addosso la camiseta blanca.