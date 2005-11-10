Real, l'Italia terra di conquista: 10 vittorie consecutive, ultimo k.o. nel 2015 con la Juve

Il Real Madrid continua a riscrivere la storia della Champions League e delle competizioni europee. Con il successo per 4-3 sul campo della Roma, la squadra di José Mourinho ha centrato un doppio primato statistico.

Il primo riguarda le trasferte in Italia: i Blancos sono diventati la prima squadra nella storia delle coppe europee a conquistare dieci vittorie consecutive in trasferta contro club dello stesso Paese. Una striscia iniziata nel 2016 con il 2-0 all'Olimpico contro la Roma e proseguita con i successi contro Napoli, Juventus, ancora Roma, Inter (due volte), Atalanta (due volte) e nuovamente la Roma. L'ultima sconfitta in Italia risale addirittura al 5 maggio 2015, quando la Juventus si impose 2-1 nella semifinale di Champions League.

C'è poi un altro dato che certifica la straordinaria capacità di reazione del Real Madrid nella massima competizione europea. La rimonta dell'Olimpico rappresenta infatti la quarta vittoria nell'era Champions ottenuta dopo essere stato sotto di almeno due gol, record assoluto del torneo. Era già successo nel 2004 contro la Roma (da 0-2 a 4-2), nel 2023 ad Anfield contro il Liverpool (da 0-2 a 5-2) e nel 2024 contro il Borussia Dortmund (da 0-2 a 5-2). Nessun'altra squadra ha fatto meglio: alle spalle dei blancos ci sono Manchester United e Arsenal, entrambe ferme a tre successi ottenuti dopo uno svantaggio di almeno due reti.