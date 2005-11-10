Antonio Di Natale, un fenomeno dai trent'anni in poi. Ma con molti più italiani di ora

Antonio Di Natale è stato, per anni, la massima espressione di quello che succede in Italia. Solo due volta in doppia cifra prima della stagione dei 30, 51 gol in cinque stagioni di Serie A. E poi l'esplosione.

Arrivato tardi

Ancora più in ritardo di Luca Toni, esploso a 27 anni, Di Natale ha iniziato a giocare costantemente in Serie A a 25 anni. Quanto è entrato nei trenta è esploso, dominando qualsiasi classifica: otto stagioni consecutive fra i dodici e i ventinove gol, quattro di fila sopra i 20 tra i trentadue e i trentasei. Il problema è che ha avuto tempo di sbagliare, senza (troppi) stranieri che ne prendessero il posto. 209 in totale: 191 con l'Udinese, 18 con l'Empoli. Numeri da capogiro.

La ricetta per le giovanili

Nei giorni scorsi Di Natale ha parlato del sistema Italia. "Guardo tante partite e in giro vedo troppi stranieri di medio-basso livello che finiscono per togliere spazio e minuti ai ragazzi italiani. Poi non andiamo al Mondiale e ogni volta ci restiamo male. È ora di cambiare modo di pensare e avere più pazienza con i nostri giovani. Bisogna ispirarsi al gran lavoro che Baldini sta svolgendo con l’Under 21. I ragazzi sbocciano se trovano spazio per esprimersi e divertirsi. Servirà tempo, ma io sono convinto di una cosa: i Totti, i Del Piero e… soprattutto i Di Natale spunteranno soltanto se daremo più occasioni ai nostri giovani". Oggi Antonio Di Natale compie 49 anni.