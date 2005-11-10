Nel corso di un'intervista concessa da Amir Rrahmani a Radio Kiss Kiss Napoli, il difensore kosovaro ha colto l'occasione di parlare anche del suo futuro:

Immagini di terminare la tua carriera al Napoli? Per te è un sogno, un pensiero, ci pensi?

"Sì, sarebbe bello, però non sappiamo quanto tempo giocherò. Ripeto, sarebbe bello finire la carriera qua perché ho passato tanti anni qua. Due Scudetti, una Supercoppa, come ho detto prima, però nel calcio non si sa. Però speriamo".

Tu parli molto bene la lingua italiana, ormai sei anche un napoletano doc. Con il napoletano come va? Hai imparato qualcosa?

“Il napoletano è un po’ difficile, però capisco quando parlano i napoletani tra di loro. Sì, dico una parola, ma queste che sanno più o meno tutti: fratm’”.

Con i tuoi compagni il napoletano va bene? C’è qualcuno, per esempio McTominay o Hojlund, che sa già qualcosina?

“Non ho sentito parlare tanto, perché loro non parlano tanto italiano, però non ho sentito parole napoletane, tranne queste che sono più semplici”.