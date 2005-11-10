Tutto facile per la Roma dopo i primi quarantacinque minuti di gioco della sfida dell'Olimpico contro il Monza. 3-0 il parziale all'intervallo, firmato dal gol di Malen e dalla doppietta di Soule.

Subito Malen

La partita si è sbloccata dopo neanche un quarto d'ora, con Donyell Malen che ha siglato l'ennesima rete con la maglia della Roma, dopo il poker della settimana scorsa contro il Parma e il rigore trasformato contro il Paris Saint-Germain in Champions League mercoledì scorso. Splendido il diagonale con il destro con il quale l'olandese ha battuto Thiam per l'1-0.

Doppietta di Soule e rigore tolto dal VAR al Monza

Dopo il vantaggio sono arrivati poi due gol di Matias Soule. Il primo proprio su assist di Malen, per la rete del 2-0. poi il tris con un vero e proprio gioiello. Dopo aver scambiato il pallone con Kone l'argentino ha battuto Thaim con un sinistro a giro da fuori area che si è insaccato sotto l'incrocio dei pali. Nel finale, poi, l'arbitro Collu aveva assegnato un calcio di rigore agli ospiti per fallo di Wesley su Birindelli ma il VAR ha ravvisato una posizione irregolare dello stesso Birindelli a inizio azione, togliendo dunque il penalty.