Roberto D'Aversa, tecnico del Sassuolo, parla in conferenza stampa al termine del pareggio contro il Napoli di oggi: "Difficilmente nella mia carriera ho fatto i complimenti ai ragazzi per uno 0-0 ma oggi c'è solo da elogiare i ragazzi perché abbiamo giocato da squadra. Se andiamo ad analizzare le palle gol quelle più clamorose le abbiamo avute noi ma è la prima volta che la squadra non prende gol, è la dimostrazione che questo può accadere se si va in campo con la giusta determinazione. Complimenti alla squadra per come si sta allenando, perché vogliono uscire da questa situazione. Nel campionato ci sono 4-5 partite fondamentali e questa era una di quelle. Chiaro che nel secondo tempo il Napoli per 20-25 minuti ha avuto il dominio del possesso ma mi gratificano per come la squadra ha fatto di tutto per non subire gol".

Muric migliore in campo. Hai il portiere?

"Pensavo di averlo già quando sono arrivato. Nel ruolo del portiere bisogna fare delle scelte. È un ruolo diverso, non possiamo giudicarlo per una singola posizione. È vero che nel finale gli è scappata la palla ma ne è andato a prendere tante, avere un portiere così coraggioso dà sicurezza a tutto il reparto. Chiaro che quando uno rischia così tanto può commettere un errore, ma bisogna continuare a lavorare provando a limare gli errori".