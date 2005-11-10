Roma, Cristante sincero: "Nona stagione qui, mi auguro di vincere altro dopo la Conference"

"L’ho trovato molto simile a Bergamo, se non uguale". Bryan Cristante lo racconta così Gian Piero Gasperini, già avuto nell'Atalanta mentre oggi suo allenatore della Roma. Dal palco dell'evento 'MeetAndGreet' con Adidas il centrocampista italiano ha aggiunto: "È rimasto così ed è la sua forza. Lo sta facendo benissimo, porta questa sua identità forte e abbiamo la fortuna di averlo con noi. Ci ha dato qualcosa in più. La preparazione con lui è diversa farla a 21 o a 31 anni (ride, ndr). Più giochi, più acquisisci esperienza. Sono maturato e cresciuto".

Il primo trofeo europeo

I giallorossi vincitori della Conference League nel 2021/22 con José Mourinho allenatore, nella notte storica di Tirana: "Vincere è bello ed è difficile. Sono poche le squadre che vincono ogni anno ed è quello che provi a fare sempre. Quando arriva la vittoria si festeggia e sono ricordi super positivi. Ho bei ricordi di quella notte e della festa del giorno dopo. Ci abbiamo creduto fin dall’inizio. La consapevolezza di fare bene è poi cresciuta man mano. Dai quarti in poi si inizia a crederci ancora di più e quelle sono le notti più belle".

Cosa lo aspetta

Cristante, infine, ha parlato del suo futuro a tinte giallorosse e di quello che verrà: "Sono cresciuto, è la nona stagione e ho avuto tre bambini. Ho imparato a gestire alcune situazioni, conosco la piazza e so muovermi meglio nelle difficoltà. Nella gestione di tutti i momenti mi sento migliore. Mi auguro di vincere altro con la Roma. Abbiamo vinto una coppa e abbiamo visto la festa. L’obiettivo è quello, anche se non è facile. Ma ci proveremo".