Roma, Malen fa sempre gol: "Grazie a Gasp. I suoi allenamenti sono pesantissimi"

"Se ho mai vomitato per gli allenamenti di Gasp? Non mi è successo, però posso dire che a volte sono pesantissimi": parola di Donyell Malen, centravanti della Roma che ha lanciato il guanto di sfida all'Inter in questa prima parte di campionato e che ora è pronta a riprendere da dove aveva lasciato, prima della lunga sosta.

L'olandese ringrazia anche i compagni, ma dalle sua parole in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport il ruolo fondamentale che sta avendo l'attuale allenatore, Gian Piero Gasperini, emerge più volte: "Cos’ha Gasperini di tanto speciale? Il modo in cui gestisce i giocatori, sai che non ti mentirà mai su niente", spiega Malen.

Si parla di Gasperini anche riguardo ai tanti gol che sta facendo: "Ho sempre fatto gol? Mai così tanto. E fin dalle prime giornate. Cosa è cambiato? Penso un po’ tutto. Ho giocato molto e ovunque, ma oggi credo di essere nel posto giusto con le persone giuste. L’allenatore e i compagni mi danno tanta fiducia, tutte queste cose insieme mi portano a essere quello che sognavo".

Poi, sull'addio all'Aston Villa: "Sono stato io, volevo giocare, far parte di una squadra dove poter scendere in campo ogni fine settimana e risultare importante. In quella fase non sentivo di esserlo, penso di aver fatto la scelta migliore. Se ho lasciato per giocare al centro dell'attacco? Al centro è la posizione in cui mi sento meglio, more comfortable".