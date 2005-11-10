Roma, Malen e Wesley in gruppo. A parte Soulé, Castro e Balerdi

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Roma, Malen e Wesley in gruppo. A parte Soulé, Castro e BalerdiTMW
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Mattinata di lavoro a Trigoria per la Roma, che ha svolto un allenamento congiunto con la Sorianese, formazione di Eccellenza.
Regolarmente in gruppo Malen e Wesley, mentre sono tornati a disposizione anche Koné e Mora, rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.
Lavoro differenziato, invece, per Soulé, Castro e Balerdi, che hanno svolto una seduta defaticante.
Fonte: Da Roma, Marco Campanella
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