Roma, Malen e Wesley puntano il Como: oggi lavoro parzialmente in gruppo

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Roma, Malen e Wesley puntano il Como: oggi lavoro parzialmente in gruppoTMW
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Daniele Najjar
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Oggi alle 17:15Serie A
autore Daniele Najjar
06.10.2026 17:15Serie A
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La Roma di Gian Piero Gasperini è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio a Trigoria, in vista della sfida prevista contro il Como di Cesc Fabregas, in programma l'11 ottobre al rientro dalla lunga sosta. Arrivano belle notizie in casa giallorossa per due giocatori chiave in particolare, Wesley e Malen.
Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com hanno svolto lavoro parzialmente in gruppo sia l'esterno brasiliano che l'attaccante olandese. Rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali Gianluca Mancini, Daniele Ghilardi, Emanuele Lulli, Niccolò Pisilli, Evan Ndicka, Konstantinos Koulierakis, Giorgio De Marzi.
Fonte: Marco Campanella
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