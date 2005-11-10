Roma, Pellegrini: "Preferivo gli spogliatoi di prima, ora troppi telefoni. Ma c'è un bel gruppo"

Protagonista dal palco durante lo svolgimento del premio Colalucci all’Antico Tiro a Volo, Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, è tornato sulle sue condizioni fisiche: “Sto molto bene, in queste due settimane c’è stato modo di lavorare bene e prepararsi per questo nuovo inizio di campionato, perché tre settimane di stop sono tante. Sono contento, speriamo che questa serata sia di buon auspicio per domenica.

È stato un buon inizio, mi rimprovero dicendo che sono un po’ riservato, ma questo sono: una persona semplice ma felice, e questa è la cosa più importante. Non è importante che lavoro si faccia, ma l’importante è stare in pace con se stessi. Quando feci l’esordio a Cesena ero un bambino e rincorrevo un sogno, oggi posso dire di essere un uomo che però rincorre ancora un sogno grande. Non è cambiato tanto, è vero che ho una moglie e tre figli, ma in campo è rimasta quella passione per questo sport. Io preferivo lo spogliatoio di prima, si viveva tutti all’unisono, mentre adesso ci sono tutti questi telefoni e i giovani passano tanto tempo al telefono.

Mi prendo però il merito di aver costruito un bel gruppo con gli altri leader, sappiamo quale sia il nostro obiettivo. Spero di fare ancora tanti gol, io ho sempre fatto quello che mi sentivo di fare e credevo che rinnovare ancora qui mi potesse rendere felice. Non devi mai scendere a compromessi rispetto all’amore che hai per te stesso, per ciò che fai e per dove lo fai: per noi a Roma è importante tutto questo. Io titolare domenica? Non dovete chiederlo a me”.