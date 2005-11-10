Roma-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Gasperini non sorprende, Mourinho sì

Alle ore 21:00 la sponda giallorossa dell'Olimpico ritroverà la Champions League dopo quasi un decennio, con la super sfida cui è attesa la Roma contro il Real Madrid dell'ex Mourinho.

Le scelte di Gasperini e Mourinho

Sono state svelate le formazioni ufficiali con i titolari scelti dai due allenatori per il match. Nessuna sorpresa nell'undici giallorosso, con Gollini tra i pali e De Roon a centrocampo al posto dell'infortunato Cristante. Molina e Wesley sulle fasce, davanti Malen con Dybala e Soule alle sue spalle. In casa Blanca, invece, qualche sorpresa c'è: a destra gioca Dumfries e non Alexander-Arnold, Diomande vince il ballottaggio con Guler. Davanti anche Mbappe con Diomande. Di seguito le formazioni ufficiali.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Molina, De Roon, Kone, Wesley; Dybala, Malen, Soule.

A disposizione: Vasquez, De Marzi, Rensch, Koulierakis, Pellegrini, Castro, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Dumfries, Rudiger, Konate, Cucurella; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Diomande, Mbappe, Vinicius Junior.

A disposizione: Lunin, Mestre, Huijsen, Camavinga, Endrick, Alexander-Arnold, Guler, Carreras, Espi, Silva, Diaz, Pitarch.

Allenatore: Jose Mourinho.