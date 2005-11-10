Romano ha solo bisogno di tempo e partite. Lo dimostrano gli ultimi 25 minuti...

Alessandro Romano ieri era il più giovane tra i ventidue giocatori scesi in campo dall'inizio nella sfida tra Italia e Turchia. Proposto titolare per la seconda volta dopo il match dell'Olimpico perso contro il Belgio, il centrocampista classe 2006 che ha compiuto vent'anni lo scorso 17 giugno ha fornito una prestazione più che sufficiente. Un po' troppo timido nel primo tempo, decisamente più intraprendente in una ripresa che ha visto tutta l'Italia alzare il suo livello. Giocare più a suo agio negli spazi aperti. "Questo periodo di alti e bassi al centro dell'attenzione l'ho gestito grazie all'aiuto di uno staff tecnico molto forte e di una squadra che mi ha aiutato tanto. Mancini mi è stato molto vicino, mi ha dato una grande mano per farmi giocare tranquillo e penso che ci sia riuscito bene", ha dichiarato il calciatore del Cagliari al termine del match.

A Coverciano dopo sette gare di Serie A

Romano è approdato in questa Nazionale dopo sole sette partite in Serie A e un semestre da protagonista allo Spezia nella scorsa stagione. Roberto Mancini l'ha chiamato perché convinto che in futuro potrà affidargli le chiavi del centrocampo, ma è chiaro che per ora parliamo di un giocatore che è protagonista nel Cagliari da circa un mese e mezzo. Poco, troppo poco per affidargli grosse responsabilità. "Romano mi è piaciuto, ha solo bisogno di disputare questo tipo di partite per continuare a migliorare", ha evidenziato il CT al termine della partita.

Il ragazzo si farà

Tanto banale quanto essenziale il punto toccato dal commissario tecnico: per farlo crescere è necessario che un giocatore come Romano giochi queste partite. Che sbagli come accaduto contro il Belgio. Solo così si può alimentare il talento di un ragazzo che da pochi mesi ha iniziato la sua carriera nel calcio dei grandi e che ha bisogno di fiducia e minuti per mettere in mostra un calcio come quello visto ieri nell'ultima mezz'ora contro la Turchia. Trenta minuti che hanno portato in dote l'assist per il gol di Pio Esposito, ma anche un paio di recuperi alti molto interessanti. Soprattutto hanno lasciato intravedere cosa Romano potrà dare a questa Nazionale in futuro.