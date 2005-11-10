Romano ancora al centro delle cronache. Dopo l'Italia sarà l'osservato speciale contro la Juventus

"Vogliamo ampliare il gruppo di italiani nella rosa". Una traccia chiara, quella data da Giovanni Carnevali parlando della Juventus del futuro. Un nuovo ciclo che è partito quest'estate e che andrà avanti, salvo terremoti, almeno per il prossimo triennio e che vedrà i bianconeri andare alla ricerca sul mercato (anche) di giovani talenti italiani da inserire nel contesto da protagonisti.

Romano per la Juventus italiana del futuro

Quello di Palmisani del Frosinone è un nome più che spendibile in questo senso, ma non l'unico. La sfida di domenica sera a Cagliari infatti metterà la Juventus di fronte ad un altro obiettivo sensibile per il prossimo futuro. Alessandro Romano è arrivato in sordina quest'estate ma in pochissimo tempo ha convinto tutti. A Cagliari, ma anche a Coverciano come dimostrano le due titolarità su quattro partite con Roberto Mancini.

Riscatto Cagliari, poi rischio asta

E ha convinto pure la Juventus, che domenica se lo troverà davanti per valutare di persona e a proprie spese la sua crescita in termini tecnici e di personalità. Per l'estate prossima una parte di strada sembra già definita: il Cagliari lo riscatterà dalla Roma per 5 milioni e poi valuterà il da farsi. Con una plusvalenza quasi certa all'orizzonte tante le possibilità che avrà in mano il Cagliari, dalla permanenza alla cessione. Ed in quel caso, ecco che la Juventus sarebbe in prima fila per lui.