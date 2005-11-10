Nessun rossoblù è stato strapazzato in questa pausa: la sosta nazionali del Cagliari

Procediamo nell'analisi di come sono andati i giocatori di Serie A in questa lunga sosta per le nazionali con il Cagliari, che aveva 7 calciatori portati via a mister Pisacane dalle selezioni dei loro paesi. Con i riflettori posati su Romano, fresco di passaggio dalla Svizzera all'Italia.

Solo Obert con più di due gare

Nessun giocatore rossoblù è stato 'strapazzato' dalla sua nazionale in questa lunga sosta. L'unico ad aver collezionato un minutaggio paragonabile a più di due partite intere è lo slovacco Obert, che ha comunque saltato una partita intera, quella del 2 ottobre contro le Far Oer. Al secondo posto dei più utilizzati in nazionale c'è il neo-italiano Romano, che precede il portiere Sherri, in campo per una partita e tre quarti (è uscito dopo 65 minuti della seconda per un infortunio). Minutaggio quasi nullo per il duo Fadera e Rodriguez, con il primo che ha totalizzato 45 minuti e il secondo appena 26.

Il minutaggio in nazionale del Cagliari

Adam Obert (Slovacchia) - 261 minuti

Alessandro Romano (Italia) - 169 minuti

Alen Sherri (Albania) - 155 minuti

Joseph Liteta (Zambia) - 135 minuti

Daniel Maldini (Italia) - 125 minuti

Alieu Fadera (Gambia) - 45 minuti

Juan Rodriguez (Uruguay) - 26 minuti