Da Rowe al regalo Rabiot al Milan: chi è Benatia, l'ultima idea di Cardinale per il ruolo di ds

Mehdi Benatia è il nome nuovo per il ruolo di direttore sportivo del Milan. L'ex difensore di Roma e Juventus fino a questo momento ha ricoperto quel ruolo solamente al Marsiglia, a partire dall'8 gennaio 2025 fino al 30 giugno 2026 e adesso è fermo, senza nessun incarico. Non è una pista caldissima per i rossoneri, ma è un'opzione che comunque verrà presa in considerazione e valutata da Gerry Cardinale.

I numeri di Benatia

Sono tante le operazioni portate a termine dall'ex direttore sportivo del Milan, tra le quali spicca sicuramente l'acquisto di Paixao per 30 milioni di euro, ma anche quello di Aguerd per 23 milioni e quello di Gouiri per 19 milioni. Inoltre il dirigente ha avallato il riscatto di Rowe, salvo poi cederlo al Bologna dopo la lite con Rabiot, accasatosi invece al Milan. Il suo bilancio in tre sessioni di trasferimenti è di 134,4 milioni di euro spesi e 158,8 milioni di euro incassati per un secondo posto in Ligue 1 e i sedicesimi di Coupe de France alla prima stagione e un quinto posto in campionato, i quarti di finale in Coupe de France, la sconfitta nel Trophée des Champions e l'eliminazione con il 25° posto in League Phase di Champions nel 2025-2026.

Il mercato nel dettaglio

SESSIONE INVERNALE 2024-2025

ACQUISTI

Amine Gouiri dal Rennes per 19 milioni di euro

Amar Dedic dal Salisburgo per 1,5 milioni di euro

Ismael Bennacer in prestito dal Milan per 950mila euro

Totale spesa: 21,45 milioni di euro

CESSIONI

Elye Wahi all'Eintracht Francoforte per 26 milioni di euro

Ismael Kone in prestito al Rennes per 1 milione di euro

Enzo Sternal all'Anderlecht per 500mila euro

Emran Soglo allo Sturm Graz per una cifra non nota

Bamo Meite al Montpellier in prestito gratuito

Pau Lopez al Toluca in prestito gratuito

Francois Mughe al Kallithéa in prestito gratuito

Totale incasso: 27,5 milioni di euro

SESSIONE ESTIVA 2025-2026

ACQUISTI

Igor Paixao dal Feyenoord per 30 milioni di euro

Nayef Aguerd dal West Ham per 23 milioni di euro

Jonathan Rowe dal Norwich per 14,5 milioni di euro

Pierre-Emile Hojbjerg dal Tottenham per 13,5 milioni di euro

Neal Maupay dall'Everton per 4 milioni di euro

Arthur Vermeeren in prestito dal Lipsia per 3 milioni di euro

Benjamin Pavard in prestito dall'Inter per 2,5 milioni di euro

Facundo Medina in prestito dal Lens per 2 milioni di euro

Matt O'Riley in prestito dal Brighton per 2 milioni di euro

Timothy Weah in prestito dalla Juventus per 1 milione di euro

Emerson dal West Ham per 700mila euro

Angel Gomes dal Lille gratuitamente

CJ Egan-Riley dal Burnely gratuitamente

Pierr-Emerick Aubameyang dall'Al-Qadsiah gratuitamente

Hamed Traore in prestito gratuito dal Bournemouth

Totale spesa: 96,2 milioni di euro

CESSIONI

Luis Henrique all'Inter per 22,8 milioni di euro

Jonathan Rowe al Bologna per 17 milioni di euro

Quentin Merlin al Rennes per 13 milioni di euro

Adrien Rabiot al Milan per 7 milioni di euro

Azzedine Ounahi al Girona per 6 milioni di euro

Valentin Rongier al Rennes per 5,5 milioni di euro

Pau Lopez al Toluca per 4,8 milioni di euro

Samuel Gigot alla Lazio per 4,3 milioni di euro

Ismael Kone al Sassuolo in prestito per 2,5 milioni di euro

Faris Moumbagna alla Cremonese in prestito per 300mila euro

Amar Dedic al Salisburgo per 100mila euro

Luiz Felipe al Rayo Vallecano gratuitamente

Chancel Mbemba al Lille gratuitamente

Simon Ngapandouetnbu al Montpellier gratuitamente

Amine Harit al Basaksehir in prestito gratuito

Derek Cornelius ai Rangers in prestito gratuito

Bamo Meite al Lorient in prestito gratuito

Totale incasso: 83,3 milioni di euro

SESSIONE INVERNALE 2025-2026

AQUISTI

Quinten Timber dal Feyenoord per 6,5 milioni di euro

Tochukwu Nnadi dallo Zulte Waregem per 6 milioni di euro

Himad Abdelli dall'Angers per 2,75 milioni di euro

Ethan Nwaneri in prestito dall'Arsenal per 1,5 milioni di euro

Totale spesa: 16,75 milioni di euro

CESSIONI

Robinio Vaz alla Roma per 22 milioni di euro

Ismael Koné al Sassuolo per 10 milioni di euro

Darryl Bakola al Sassuolo per 10 milioni di euro

Amir Murillo al Besiktas per 5 milioni di euro

Angel Gomes in prestito al Wolverhampton per 1 milione di euro

Pol Lirola all'Hellas Verona gratuitamente

Neal Maupay in prestito gratuito al Siviglia

Ulisses Garcia in prestito gratuito al Sassuolo

Ruben Blanco svincolato

Totale incasso: 48 milioni di euro.

BILANCIO TOTALE: 134,4 milioni di euro spesi e 158,8 milioni di euro incassati