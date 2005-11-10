Da Rowe al regalo Rabiot al Milan: chi è Benatia, l'ultima idea di Cardinale per il ruolo di ds

Da Rowe al regalo Rabiot al Milan: chi è Benatia, l'ultima idea di Cardinale per il ruolo di dsTMW
Alessio Del Lungo
Mehdi Benatia è il nome nuovo per il ruolo di direttore sportivo del Milan. L'ex difensore di Roma e Juventus fino a questo momento ha ricoperto quel ruolo solamente al Marsiglia, a partire dall'8 gennaio 2025 fino al 30 giugno 2026 e adesso è fermo, senza nessun incarico. Non è una pista caldissima per i rossoneri, ma è un'opzione che comunque verrà presa in considerazione e valutata da Gerry Cardinale.
I numeri di Benatia
Sono tante le operazioni portate a termine dall'ex direttore sportivo del Milan, tra le quali spicca sicuramente l'acquisto di Paixao per 30 milioni di euro, ma anche quello di Aguerd per 23 milioni e quello di Gouiri per 19 milioni. Inoltre il dirigente ha avallato il riscatto di Rowe, salvo poi cederlo al Bologna dopo la lite con Rabiot, accasatosi invece al Milan. Il suo bilancio in tre sessioni di trasferimenti è di 134,4 milioni di euro spesi e 158,8 milioni di euro incassati per un secondo posto in Ligue 1 e i sedicesimi di Coupe de France alla prima stagione e un quinto posto in campionato, i quarti di finale in Coupe de France, la sconfitta nel Trophée des Champions e l'eliminazione con il 25° posto in League Phase di Champions nel 2025-2026.
Il mercato nel dettaglio
SESSIONE INVERNALE 2024-2025
ACQUISTI
Amine Gouiri dal Rennes per 19 milioni di euro
Amar Dedic dal Salisburgo per 1,5 milioni di euro
Ismael Bennacer in prestito dal Milan per 950mila euro
Totale spesa: 21,45 milioni di euro
CESSIONI
Elye Wahi all'Eintracht Francoforte per 26 milioni di euro
Ismael Kone in prestito al Rennes per 1 milione di euro
Enzo Sternal all'Anderlecht per 500mila euro
Emran Soglo allo Sturm Graz per una cifra non nota
Bamo Meite al Montpellier in prestito gratuito
Pau Lopez al Toluca in prestito gratuito
Francois Mughe al Kallithéa in prestito gratuito
Totale incasso: 27,5 milioni di euro
SESSIONE ESTIVA 2025-2026
ACQUISTI
Igor Paixao dal Feyenoord per 30 milioni di euro
Nayef Aguerd dal West Ham per 23 milioni di euro
Jonathan Rowe dal Norwich per 14,5 milioni di euro
Pierre-Emile Hojbjerg dal Tottenham per 13,5 milioni di euro
Neal Maupay dall'Everton per 4 milioni di euro
Arthur Vermeeren in prestito dal Lipsia per 3 milioni di euro
Benjamin Pavard in prestito dall'Inter per 2,5 milioni di euro
Facundo Medina in prestito dal Lens per 2 milioni di euro
Matt O'Riley in prestito dal Brighton per 2 milioni di euro
Timothy Weah in prestito dalla Juventus per 1 milione di euro
Emerson dal West Ham per 700mila euro
Angel Gomes dal Lille gratuitamente
CJ Egan-Riley dal Burnely gratuitamente
Pierr-Emerick Aubameyang dall'Al-Qadsiah gratuitamente
Hamed Traore in prestito gratuito dal Bournemouth
Totale spesa: 96,2 milioni di euro
CESSIONI
Luis Henrique all'Inter per 22,8 milioni di euro
Jonathan Rowe al Bologna per 17 milioni di euro
Quentin Merlin al Rennes per 13 milioni di euro
Adrien Rabiot al Milan per 7 milioni di euro
Azzedine Ounahi al Girona per 6 milioni di euro
Valentin Rongier al Rennes per 5,5 milioni di euro
Pau Lopez al Toluca per 4,8 milioni di euro
Samuel Gigot alla Lazio per 4,3 milioni di euro
Ismael Kone al Sassuolo in prestito per 2,5 milioni di euro
Faris Moumbagna alla Cremonese in prestito per 300mila euro
Amar Dedic al Salisburgo per 100mila euro
Luiz Felipe al Rayo Vallecano gratuitamente
Chancel Mbemba al Lille gratuitamente
Simon Ngapandouetnbu al Montpellier gratuitamente
Amine Harit al Basaksehir in prestito gratuito
Derek Cornelius ai Rangers in prestito gratuito
Bamo Meite al Lorient in prestito gratuito
Totale incasso: 83,3 milioni di euro
SESSIONE INVERNALE 2025-2026
AQUISTI
Quinten Timber dal Feyenoord per 6,5 milioni di euro
Tochukwu Nnadi dallo Zulte Waregem per 6 milioni di euro
Himad Abdelli dall'Angers per 2,75 milioni di euro
Ethan Nwaneri in prestito dall'Arsenal per 1,5 milioni di euro
Totale spesa: 16,75 milioni di euro
CESSIONI
Robinio Vaz alla Roma per 22 milioni di euro
Ismael Koné al Sassuolo per 10 milioni di euro
Darryl Bakola al Sassuolo per 10 milioni di euro
Amir Murillo al Besiktas per 5 milioni di euro
Angel Gomes in prestito al Wolverhampton per 1 milione di euro
Pol Lirola all'Hellas Verona gratuitamente
Neal Maupay in prestito gratuito al Siviglia
Ulisses Garcia in prestito gratuito al Sassuolo
Ruben Blanco svincolato
Totale incasso: 48 milioni di euro.
BILANCIO TOTALE: 134,4 milioni di euro spesi e 158,8 milioni di euro incassati