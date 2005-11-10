Antonio Rudiger ha ricevuto l'ultimo applauso da calciatore della Nazionale tedesca. Il difensore, che aveva annunciato il ritiro dalla Germania dopo il Mondiale disputato negli Stati Uniti, è stato omaggiato all'Olympiastadion di Berlino davanti a oltre 70 mila spettatori prima della sfida di Nations League contro l'Olanda.

Dopo 86 presenze e dieci anni di avventura con la Mannschaft, il centrale classe 1993 ha chiuso un capitolo importante della sua carriera. Un percorso caratterizzato da grande continuità, ma anche dal rimpianto di non aver mai conquistato un grande trofeo con la maglia della Nazionale.

Tre Mondiali e due Europei senza gloria

Il debutto di Rüdiger risale al 13 maggio 2014, nel pareggio senza reti contro la Polonia sotto la guida di Joachim Low. Poche settimane dopo arrivò il Mondiale vinto in Brasile, ma il difensore non fece parte della spedizione tedesca. Da quel momento è stato invece protagonista delle successive spedizioni, tutte terminate in modo deludente: presente ai Mondiali del 2018 in Russia, del 2022 in Qatar e all'ultima edizione disputata negli Stati Uniti, oltre agli Europei del 2021 e a quello casalingo del 2024. L'unico successo internazionale con la selezione maggiore resta la Confederations Cup conquistata nel 2017.

Un campione nei club, un percorso discusso in Nazionale

La carriera nei club ha avuto tutt'altra dimensione. Dopo le esperienze con Stoccarda, Roma e Chelsea, Rüdiger è diventato un pilastro del Real Madrid, con cui ha conquistato due Champions League. Il suo carattere e alcuni episodi dentro e fuori dal campo hanno spesso generato discussioni, ma nessuno ha mai messo in dubbio personalità e leadership. A Berlino, nella sua città natale, è arrivato il saluto definitivo della Germania al "ragazzo del Bollplatz". Un addio importante per un difensore che lascia la Nazionale senza il trionfo sognato, ma con un ruolo comunque centrale nella storia recente della Mannschaft.