A quattro anni e mezzo dal suo addio a Stamford Bridge, Antonio Rudiger potrebbe tornare a vestire la maglia del Chelsea. A lanciare l'indiscrezione è Bryan King, ex osservatore di Tottenham, Aston Villa ed Everton, intervenuto ai microfoni di Football Insider. La società londinese starebbe valutando la possibilità di riportare il centrale tedesco in Premier League già nella prossima finestra invernale di calciomercato, approfittando della sua situazione contrattuale con il Real Madrid.

Rudiger ai margini del Real Madrid di Mourinho

Il difensore classe 1993 ha collezionato complessivamente 189 presenze con la maglia dei Blancos, ma negli ultimi tempi ha trovato sempre meno spazio sotto la guida di José Mourinho. Il tedesco non ha disputato neanche un minuto nelle ultime cinque giornate di Liga, trovando spazio soltanto in Champions League. Il contratto in scadenza nel giugno del 2027 potrebbe inoltre consentire al Chelsea di acquistare il cartellino del trentatreenne a una cifra contenuta già a gennaio.

Il Chelsea pensa al ritorno di un protagonista della Champions del 2021

Rudiger conosce molto bene l'ambiente londinese, essendo stato uno dei protagonisti della conquista della Champions League da parte dei Blues nel 2021. Soltanto un anno più tardi, il centrale aveva lasciato il club a parametro zero per trasferirsi al Real Madrid, dopo il mancato accordo per il rinnovo contrattuale. Adesso la possibilità di un ritorno a Stamford Bridge potrebbe diventare concreta, soprattutto qualora il suo minutaggio alla corte di Mourinho continuasse a essere ridotto.