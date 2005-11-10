Scala: "Ero molto legato a Cuesta. Gilardino credo sia l’uomo giusto al posto giusto"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Nevio Scala ha commentato il cambio di panchina nel Parma con Gilardino che è subentrato a Cuesta: "Ero molto legato a Carlos Cuesta, ragazzo delizioso, curioso e molto preparato. Ci siamo sentiti spesso e, per quello che potevo, ho cercato di aiutarlo. Ora la società ha scelto di intraprendere una nuova strada e credo che Gilardino sia l’uomo giusto al posto giusto. È ambizioso, ma ha la necessaria umiltà che si deve possedere facendo questo mestiere. Ha idee tattiche che vanno seguite, e io lo seguirò con molto interesse".

Se si aspetta un Parma diverso dal passato, Scala non si sbilancia: "È presto per dirlo e non si può chiedere a un tecnico di fare i miracoli appena arrivato. Giusto che ci sia curiosità, ma Gilardino non va sovraccaricato di responsabilità. Sta per iniziare un percorso e il giudizio va formulato solo alla fine".