In attesa delle scelte di Gilardino, i giocatori del Parma con più continuità sono stati i difensori

La rivoluzione in panchina di casa Parma deve ancora essere osservata sul campo, con Alberto Gilardino che ha sostituito solo in questi giorni Carlos Cuesta. L'ex attaccante azzurro sfrutterà questi giorni di sosta per conoscere la rosa a sua disposizione e per farsi un'idea più precisa su modulo e interpreti, partendo molto probabilmente dal 3-5-2 visto nella prima amichevole sotto la sua guida.

I due terzini sono fino a qui le basi fondanti

Sono Valeri e Delprato i due giocatori maggiormente utilizzati da Cuesta nelle prime 7 stagionali, cinque di campionato e due di Coppa Italia. Con loro anche il portiere Corvi, con Troilo e Mandela Keita che vanno a chiudere la top 5 dei calciatori con più minuti in campo. Pochissimo spazio fino a questo momento per Sorensen, Cremaschi e Ousmane Diallo, ma non è da escludere un loro maggior coinvolgimento con Gilardino in panchina. Fra i nuovi arrivati in estate, quello che ha trovato maggiore continuità di impiego è El Bilal Touré, presente in tutte le 7 partite giocate con un totale di 483 minuti in campo.

I 10 più impiegati del Parma

1. Emanuele Valeri - 540 minuti

2. Enrico Delprato - 540 minuti

3. Edoardo Corvi - 540 minuti

4. Mariano Troilo - 535 minuti

5. Mandela Keita - 504 minuti

6. El Bilal Toure - 483 minuti

7. Sascha Britschgi - 423 minuti

8. Simone Lontani - 396 minuti

9. Christian Ordonez - 385 minuti

10. Dominik Drobnic - 270 minuti