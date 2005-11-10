Sconfitta a Bucarest per il Genoa: il Rapid si impone per 2-0 e si ferma Colombo

Finisce con una sconfitta per 2-0 l’amichevole in terra rumena per il Genoa. La squadra di Daniele De Rossi viene battuta dal Rapid Bucarest nel derby speciale del presidente Dan Sucu.

Reti bianche ma si ferma Colombo

La prima occasione è dei padroni di casa con la conclusione di Onea dopo uno bello scambio nello stretto ma Stolz chiude la saracinesca e devia in calcio d’angolo. La squadra di De Rossi ci prova con alcune iniziative di un positivo Robinho Junior ma un errore nello stop di El Shaarawy libera al tiro Onea di prima intenzione ma il pallone termina in curva. Al 32’ ci prova Traoré su calcio di punizione. Il pallone supera la barriera ma non scende a dovere e termina la sua corsa sul fondo. Ancora ospiti pericolosi con Robinho Junior che avanza sul lato destro e calcia angolato ma Aioani in tuffo respinge. Doppia occasione granata al tramonto del primo tempo con due colpi di testa di Kramer e Kamara ma in entrambi i casi trovano la risposta attenta di Stolz. Prima dell’intervallo Colombo va al contrasto con un avversario in seguito ad un cross basso di Vitinha. Il centravanti, dolorante alla caviglia sinistra, va a terra e chiede subito l’intervento dei sanitari. Dopo le cure del caso viene deciso il cambio.

Uno-due Rapid

Qualche cambio nella ripresa con Vitinha che va a fare il centravanti al posto di Colombo mentre a sinistra entra Vaz. In porta nel Genoa Sommariva ma è proprio il portoghese numero 9 che viene lanciato in profondità ma Ungureanu anticipa tutti in uscita bassa. Al nono arriva il vantaggio del Rapid con un calcio di punizione dal limita dell’area di Stojilkovic che, deviato dalla barriera, non lascia scampo a Sommariva. Ancora un rischio per la porta del Grifone con un tiro-cross di Bubanja che si spegne di poco fuori e poi con un tiro dalla distanza di Dobre parato in due tempi da Sommariva. I rossoblù ci provano ma prima Robinho Junior non impensierisce Ungureanu e poi Mendolia, entrato proprio per il 21, calcia sul fondo da buona posizione. Alla mezz’ora ci prova Frendrup ma il suo tentativo è troppo centrale e Ungureanu blocca a terra. A dieci dalla conclusione, Pop va via sulla corsia di sinistra, entra in area e trafigge Sommariva in diagonale.