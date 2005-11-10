Perché Alberto Gilardino era la miglior scelta possibile per il dopo Cuesta a Parma

L'idea di scegliere un allenatore con impostazione tattica e filosofica simile spiega che il Parma ha costruito la propria rosa con una strategia. Ed evidentemente, pur in modo consensuale, ha indicato Carlos Cuesta come il principale colpevole nel non saperla valorizzare al meglio. Per le caratteristiche poi evidenziate dallo spagnolo, i ducali hanno cambiato tanto in rosa, le caratteristiche del centravanti non mentono ma non solo lui. Centrali difensivi da linea bassa, centrocampisti capaci a verticalizzare, esterni che attaccano dentro al campo, terzini bloccati ma pronti a spingere solo alla bisogna, frangiflutti in mezzo al campo e un puntero da campo aperto.

Da Cuesta a Gilardino: la strategia non cambia

Per questo da Cuesta ad Alberto Gilardino la filosofia e la strategia restano le stesse. L'ex tecnico del Genoa è allenatore da baricentro basso, transizioni e ripartenze. Uno dei suoi giocatori manifesto è stato senza ombra di dubbio Mattia Bani, un ruolo che Mariano Troilo potrebbe ricoprire alla perfezione con la maglia del Parma. La rosa dei ducali pare difatti cucita alla perfezione per Gila: difesa a tre, centrocampo variabile, due trequartisti stretti dietro una punta o due giocatori davanti col regista. Reparti super compatti e attacco rapido della profondità una volta recuperato il pallone.

Nessuno stravolgimento

Per questo non dovremo attenderci stravolgimenti anche a livello di scelte degli uomini. Sarà interessante capire dove giocherà Adrien Bernabé, se saprà supportare (e sopportare) i due in mezzo nei quattro o se servirà un'altra mezz'ala accanto a lui (in quel caso fuori Simone Lontani più che El Bilal Touré). Dietro le scelte sono fatte, probabilmente anche sugli esterni, certamente uno come Vincent Sierro potrebbe aver spazio per avere sostanza oltre che quantità. Ma l'idea di Parma che avevamo prima sarà quella di Gilardino. Dovrà saper sfruttare meglio gli interpreti messi a disposizione dal club.