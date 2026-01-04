Serie A, 18ª giornata LIVE: Zielinski favorito, Castro sfida Lautaro
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 18ª giornata di Serie A:
CAGLIARI-MILAN 0-1 - Il tabellino
Marcatore: 50’ Leao
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati (dal 61’ Borrelli), Mazzitelli (dal 83’ Cavuoti), Obert (dal 61’ Idrissi); Esposito (dal 66’ Gaetano), Kılıçsoy (dal 83’ Pavoletti). A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Mina, Pintus, Deiola, Liteta, Rog, Luvumbo, Trepy. All. Fabio Pisacane.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana (dal 69’ Ricci), Modric, Rabiot, Estupinan (dal 79’ Gabbia); Loftus-Cheek (dal 79’ Pulisic), Leao (dal 69’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlovic, Athekame, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
------------------------------------------------------------
COMO-UDINESE 1-0 - Il tabellino
Marcatore: 18' rig. Da Cunha
COMO (4-2-3-1): Butez, Van der Brempt (44' st Posch), Ramon, Kempf, Moreno (34' st Valle); Perrone, Caqueret (24' st Nico Paz); Vojvoda (45' st Smolcic), Da Cunha, Rodriguez (34' st Kühn); Douvikas. A disp.: Vigorito, Cavlina, Dossena, S. Roberto, Baturina, Le Borgne, Cerri. Allenatore: Fabregas.
UDINESE: (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele (30' st Solet), Bertola; Zanoli (35' st Bravo), Piotrowski (30' st Ehizibue), Karlstrom, Ekkelenkamp (40' st Gueye), Kamara (1' st Miller); Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Okoye, Sava, Lovric, Zarraga, Camara. Allenatore: Runjaic.
------------------------------------------------------------
GENOA-PISA 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 15' Colombo (G), 38' Leris (P)
GENOA (3-5-2): Leali; Otoa (84' Marcandalli), Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy (75' Ellertsson), Frendrup, Malinovskyi, Thorsby (64' Ekhator), Martin; Vitinha, Colombo (75' Ekuban). Allenatore: De Rossi.
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Albiol (62' Caracciolo), Bonfanti (72' Calabresi); Touré, Leris (59' Marin), Aebischer, Hojholt (59' Piccinini), Angori; Moreo (72' Nzola), Meister. Allenatore: Gilardino.
------------------------------------------------------------
SASSUOLO-PARMA 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 12’ Thorstvedt (S), 24’ Pellegrino (P)
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Doig (41’ st Candé), Idzes, Muharemovic, Walukiewicz; Lipani (14’ st Koné), Matic, Thorstvedt; Fadera (29’ st Cheddira), Laurienté (40’ st Pierini), Pinamonti (40’ st Moro). A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Skjellerup, Odenthal, Macchioni, Barani, Vranckx, Iannoni. Allenatore: Grosso.
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato (32’ st Britschigi), Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Ondrejka (25’ st Estevez), Oristanio (25’ st Almqvist); Pellegrino. A disp.: Guaita, Rinaldi, Lovik, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo, Cardinali. Allenatore: Cuesta.
------------------------------------------------------------
JUVENTUS-LECCE 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 46' pt Banda (L), 3' st McKennie (J)
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (23' st Kostic); Locatelli (32' st Openda), Thuram (23' st Koopmeiners); Conceiçao (1' st Zhegrova), McKennie (37' st Adzic), Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Miretti, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Spalletti.
LECCE (4-3-3): Falcone; Perez (32' Danilo Veiga), Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti (22' st Ndaba), Camarda (22' st Stulic), Banda (36' st Helgason). A disposizione: Samooja, Bleve, Siebert, Alex Sala, N'Dri, Jean, Kouassi, Gorter, Marchwinski. Allenatore: Del Rosso (Di Francesco squalificato).
------------------------------------------------------------
ATALANTA-ROMA 1-0 - Il tabellino
Marcatori: 12' pt Scalvini
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (dal 14' st Hien), Djimsiti, Kolasinac (dal 26' pt Ahanor); Zappacosta, Ederson (dal 26' st Maldini), de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (dal 14' st Musah), Scamacca (dal 26' st Krstovic). A disposizione: Rossi, Sportiello, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Brescianini. Allenatore: Palladino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski (dal 1' st Wesley), Hermoso; Celik, Koné (dal 38' st Pisilli), Cristante, Rensch (dal 15' st Tsimikas) ; Soulé (dal 21' st El Shaarawy), Dybala; Ferguson (dal 15' Dovbyk). A disposizione: Vasquez, Gollini, Angelino, Romano, Mirra, Lulli, Ghilardi. Allenatore: Gasperini.
Le pagelle di Atalanta-Roma
------------------------------------------------------------
LAZIO-NAPOLI 0-2 - Il tabellino
Marcatori: 14' Spinazzola, 32' Rrahmani (N)
Espulsi: Noslin, Marusic (L), Mazzocchi (N)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (17' st Lazzari); Guendouzi, Cataldi (26' st Belahyane), Basic; Cancellieri (26' st Isaksen), Noslin, Zaccagni (42' st Pedro). A disposizione: Mandas, Furlanetto, Rovella, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Serra, Farcomeni. Allenatore: Sarri.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani (33' st Buongiorno), Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola (33' st Gutierrez); Neres (25' st Mazzocchi), Hojlund (41' st Lang), Elmas (41' st Ambrosino). A disposizione: Meret, Contini, Olivera, Marianucci, Lang, Prisco. . Allenatore: Conte.
Le pagelle di Lazio-Napoli
------------------------------------------------------------
FIORENTINA-CREMONESE - Le formazioni ufficiali
FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Ndour, Mandragora, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Piccoli.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Sohm, Nicolussi Caviglia, Marì, Solomon, Kean, Gosens, Kospo, Viti, Fortini, Kouadio, Kouame. Allenatore: Vanoli
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.
A disposizione: Silvestri, Sava, Ceccherini, Faye, Zerbin, Bianchetti, Valoti, Floriani Mussolini, Grassi, Lordkipanidze, Johnsen, Moumbagna, Vazquez, Sanabria. Allenatore: Nicola.
------------------------------------------------------------
HELLAS VERONA-TORINO - Domenica 4 gennaio ore 18
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.
Allenatore: Paolo Zanetti.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Lazaro, Gineitis, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Simeone, Adams.
Allenatore: Marco Baroni.
------------------------------------------------------------
INTER-BOLOGNA - Domenica 4 gennaio ore 20.45
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.
Allenatore: Cristian Chivu.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
Allenatore: Vincenzo Italiano.