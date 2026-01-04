Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Verona-Torino 0-3, le pagelle: Simeone micidiale. Njie, impatto devastante, male Bernede

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 20:10Serie A
Daniele Najjar

Risultato finale: Verona-Torino 0-3

VERONA (a cura di Daniele Najjar)

Montipò 5,5 - Sarebbe abbastanza incolpevole sui gol, ma non riesce a mettere una pezza su errori che sono soprattutto dei compagni.

Unai Nunez 5,5 - Meno autorevole e preciso del consueto nella prima frazione, ma non è aiutato da Oyegoke e va detto. Nella ripresa si sacrifica come esterno di destra per l'emergenza e porta buoni palloni dentro l'area avversaria.

Nelsson 5 - Tradito da Bernede, non è reattivo nel reagire. In generale: meno sicurezza del solito negli interventi e anche in impostazione. Crolla anche lui nel finale.

Bella-Kotchap 5,5 - Il più solito dietro, anche il più sicuro negli interventi, al di là di qualche piccola sbavatura palla al piede. Nell'ultima fase del match ci sono troppi spazi da coprire e concede anche lui qualcosa.

Oyegoke 5 - Nullo in fase propositiva, dietro alle sue spalle lascia troppo spazio e non aiuta a sufficienza Unai Nunez. (Dal 46' Gagliardini 6 - Ha un'altra verve rispetto all'Al Musrati visto oggi: tampona e fa ripartire con dinamismo. ).

Serdar 5,5 - Non è ancora al meglio e si sapeva, visto che era alla prima da titolare dopo l'infortunio. Alterna buone giocate a errori non da lui. (Dal 67' Harroui 5,5 - Entra per portare vivacità e qualche giocata, ma il suo impatto è decisamente molto leggero).

Al Musrati 5 - Meglio in fase di interdizione che nell'impostazione, che teoricamente è la sua arma migliore: tanti, troppi errori. (Dal 46' Orban 5,5 - Nel giudizio pesa il fatto che i compagni non lo servono come servirebbe: si vede poco).

Bernede 4,5 - Non solo l'errore che manda in porta Simeone, ma tanti palloni gestiti frettolosamente e male. Cresce un minimo in fiducia nella ripresa, ma la macchia rimane. (Dal 76' Kastanos s.v.).

Frese 5,5 - Prestazione ordinata nel primo tempo, senza infamia, né lode. Non soffre particolarmente Lazaro da quel lato, ma spinge poco e nella ripresa fa anche lui diversi errori.

Giovane 5,5 - Il più attivo nel tentare lo spunto, la giocata. Oggi gli manca sempre qualcosa nell'ultima scelta, ma la fase offensiva gialloblu passa dai suoi piedi.

Mosquera 5,5 - Parte volenteroso, poi con il passare dei minuti cala in termini di convinzione: difende pochi palloni e fa qualche errore concettuale nella scelta del passaggio. (Dal 76' Sarr s.v.).

Allenatore Paolo Zanetti 5 - Il Verona approccia male la gara e non reagisce subito come dovrebbe all'errore di Bernede. Tanti errori di frenesia. Prova a dare la scossa con i cambi e nella ripresa un tentativo di riprendere la partita c'è, ma non basta.

---

TORINO (a cura di Lidia Vivaldi)

Paleari 6 - Pochi interventi di rilievo, ma è sempre attento sui tentativi del Verona.

Coco 6 - Appena rientrato dagli impegni in Nazionale, non è brillante come in altre occasioni, ma fa il suo.

Maripán 7 - Sempre attento nelle chiusure, concede pochissimo agli avversari e non abbassa mai la guardia. Baluardo.

Ismajli 6 - Diligente nel controllare gli attaccanti scaligeri, compone un terzetto solido insieme ai compagni di reparto.

Lazaro 6,5 - Spende tanto ma nel finale ha ancora la lucidità per rubare il pallone che vale il 2-0 di Casadei.

Vlasic 6,5 - Ormai fa notizia una partita in cui non segni un gol o realizzi un assist, ma la prestazione del centrocampista croato è comunque di grande spessore.

Gineitis 6 - Corre e lotta senza risparmiarsi mai, non ha guizzi particolari ma è una certezza nella mediana granata.
Dal 76' Casadei 7 - Un gol pesantissimo nell'economia della gara, e probabilmente anche a livello personale. Finalizza ottimamente un contropiede da manuale.

Ilkhan 6 - Ripaga la fiducia di Baroni con una prova di sostanza e sacrificio. Soltanto qualche sbavatura trascurabile.
Dal 67' Tameze 6,5 - Entra bene in partita e partecipa al forcing finale che consente al Torino di chiudere con un rotondo 3-0.

Aboukhlal 6,5 - Scelto da Baroni per partire dall'inizio sulla fascia sinistra, si dimostra subito molto vivace. Nella ripresa appare meno lucido, ma non smette mai di lottare su ogni pallone. Dall'83' Dembele s.v.

Adams 6 - Parte molto bene ma con il passare dei minuti sembra esaurire un po' la sua spinta offensiva.
Dall'83' Njie 7,5 - Impatto devastante, assist e gol per una serata che difficilmente dimenticherà.

Simeone 7 - Micidiale il suo istinto sotto porta, trafigge il Verona alla prima vera occasione creata dai granata. Continua a generare pericoli, impegnando costantemente i marcatori avversari.
Dal 76' Zapata s.v.

Marco Baroni 7 - Il Torino gioca una partita di grande maturità e attenzione, concede al Verona il pallino del gioco senza mai subire troppo, e colpisce in contropiede ogni volta ne ha l'opportunità.

