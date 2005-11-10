Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta ritrova la vittoria, Venezia ultimo a zero punti

Dopo tre sconfitte consecutive l'Atalanta ritrova la vittoria battendo 3-1 il Venezia. Un successo che permette alla Dea di smuovere la classifica, con i nerazzurri che salgono al decimo posto con 9 punti alle spalle del Frosinone. Il Venezia dopo sei giornate è ancora a secco di vittorie e ultimo in classifica con zero punti.

Serie A, la classifica aggiornata dopo la sesta giornata

Inter 16

Lazio 16

Roma 14

Cagliari 13

Milan 12

Como 11

Juventus 11

Napoli 10

Frosinone 10

Atalanta 6

Sassuolo 8

Lecce 6

Bologna 5

Udinese 4*

Torino 4*

Monza 4

Genoa 4

Parma 4

Fiorentina 4

Venezia 0

*una partita in meno