Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta ritrova la vittoria, Venezia ultimo a zero punti
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 20:26Serie A
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12.10.2026 20:26Serie A
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Dopo tre sconfitte consecutive l'Atalanta ritrova la vittoria battendo 3-1 il Venezia. Un successo che permette alla Dea di smuovere la classifica, con i nerazzurri che salgono al decimo posto con 9 punti alle spalle del Frosinone. Il Venezia dopo sei giornate è ancora a secco di vittorie e ultimo in classifica con zero punti.
Serie A, la classifica aggiornata dopo la sesta giornata
Inter 16
Lazio 16
Roma 14
Cagliari 13
Milan 12
Como 11
Juventus 11
Napoli 10
Frosinone 10
Atalanta 6
Sassuolo 8
Lecce 6
Bologna 5
Udinese 4*
Torino 4*
Monza 4
Genoa 4
Parma 4
Fiorentina 4
Venezia 0
*una partita in meno
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