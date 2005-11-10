Serie A, tra cinque giorni la ripartenza. La carica del Milan

Serie A, tra cinque giorni la ripartenza. La carica del MilanTMW News
Lorenzo Marucci
Durante il TMW News di oggi spazio ad una serie di intervistate realizzate al Festival dello sport che ha celebrato la sua nona edizione come sempre ricca di personaggi di spicco di tutte le discipline. Ascolteremo il punto di vista di Pato sul Milan: l’ex attaccante rossonero oltre a soffermarsi sulla squadra di Amorim parla anche del Brasile di Ancelotti. Spazio anche alle considerazioni sul campionato da parte di Stefano Barigelli, direttore della Gazzetta dello Sport.
Le parole di Pjanic
Al Festoval dello Sport a Trento era presente anche Miralem Pjanic. L’ex centrocampista della Juventus oltre a parlare dei bianconeri ha analizzato da ex romanista la formazione di Gasperini. “E’ un piacere sedersi sul divano e guardare la Roma. Se continua con questo ritmi diventerà imprendibile”.
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