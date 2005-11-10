Sneijder elogia Chivu: "Gli ho detto che doveva fare così. Farà belle cose all'Inter"

Wesley Sneijder, a margine del Festival dello Sport di Trento, ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti presenti in mixed zone. Tra cui TUTTOmercatoWEB: "Non so cosa manchi. La stagione è appena iniziata, secondo me possono arrivare anche tra i primi quattro. È ancora lungo, vediamo fino alla fine cosa manca o magari non manca".

Parlavi sempre di calcio con Chivu in camera in passato? E quanta bravura ha oggi da allenatore?

"Lui è arrivato in un momento molto difficile, quando l'Inter ha perso la finale di Champions e poi doveva andare al Mondiale per Club. Non era facile. Poi lui ha iniziato male, ha fatto lo stesso di Simone Inzaghi. Ho parlato con lui e gli ho detto di sistemare le cose, che doveva aggiungere le sue cose. Poi ha cambiato, ho visto un Chivu di corsa in campo. Mi piace così lui, è così, con grinta. Vuole vincere le partite. Lui è cambiato molto e non è facile: dopo un anno e mezzo poi. Farà belle cose con l'Inter".

Mourinho tornato al Real. E Xavi con l'Olanda?

"Al Real Madrid c'è grande pressione, Mourinho ce l'ha addosso, ma lui può sistemare le cose. Non va ancora bene, ma lui è l'unico che deve essere in questa posizione là. Può cambiare le cose, con tanti giocatori straordinari. Su Xavi: bella esperienza da ct della Nazionale olandese, fra poco dovrà giocare contro la Serbia. Vediamo. Ha pareggiato in Grecia ma adesso, piano piano, si vede come vuole giocare. Pressione avanti, tiki taka. Conosce già la scuola olandese, vediamo, ma ha fatto bene la Federazione".

Che giocatore è Curtis Jones?

"Lui è un bravo giocatore, si vede subito. Poi Dumfries è andato via ed è arrivato Spence, in una posizione maggiormente da attaccante rispetto a Dumfries. Hanno fatto molto bene sul mercato, vediamo se potranno fare altrettanto in Champions. Non sarà facile, ma vediamo".