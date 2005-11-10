Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Sommer sfida il suo passato: "Blu e nero speciali per me. Con l'Inter momenti memorabili"

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
domenica 11 ottobre 2026, 23:52Serie A
11.10.2026 23:52Serie A
Fonti preferite
A due giorni da Inter-Club Brugge, i giocatori delle due squadre raccontano il significato del nero e del blu in un video social.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano due giorni a Inter-Club Brugge, sfida valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions. Oltre ai colori sociali, il nero e l'azzurro, le due squadre condividono anche lo sponsor di maglia, Betsson Sport. Proprio per questo, sui profili social ufficiali del sito di news è stato pubblicato un video che coinvolge alcuni giocatori di entrambe le formazioni, chiamati a raccontare il significato del nero e del blu.

Le parole dei protagonisti

Uno dei volti della sfida sarà senza dubbio Yann Sommer. Il portiere svizzero è passato in estate dai nerazzurri di Milano ai belgi e ha raccontato il suo legame con questi colori: "Il blu e il nero per me sono due colori speciali. Ho vissuto momenti memorabili con l'Inter e ora con il Brugge. Quindi sì, ho vissuto molti momenti bellissimi, sono due colori bellissimi".

È stata poi la volta di Marcus Thuram. L'attaccante francese ha detto: "Il nero e il blu per me significano gioia, passione e storia. E tanti tanti titoli". Il giocatore del Brugge Joaquin Seys ha invece spiegato il proprio legame con i colori della squadra belga: "Quando ho l'opportunità di portare questi colori lo faccio con grande orgoglio. Li indosso da quando ero bambino e ogni volta che li vedo penso al club del mio cuore".

Luis Henrique ha associato il nerazzurro a tre parole: "Sogno, cuore e forza". Infine, l'inglese Curtis Jones ha sintetizzato così il significato di questi colori: "Semplicemente penso all'Inter. Mi ricorda dello stadio, i tifosi, la città".

Articoli correlati

Immagine news 1
Sommer scherza: "Calhanoglu calciava sempre contro gli altri portieri, non so come fermarlo..."
Immagine news 2
Club Brugge, Sommer: "Non vedo l'ora di vedere i miei ex compagni, è davvero speciale essere qui"
Immagine news 3
Sommer difende Josep Martinez: "Non sono d'accordo con i giudizi, all'Inter sta facendo bene"
Immagine news 4
Sommer: "Amo l'Inter, addio deciso insieme. Domani per me sarà come giocare in casa"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
14:15 Serie ATMW
TMWAtalanta subito in campo verso il Pafos: Scalvini out in attesa degli esami
Immagine news 2
14:09 Serie ATMW
TMWGli zero punti giustificano la scelta del Venezia, non i tempi: che autogol far passare la sosta
Immagine news 3
14:00 Serie ALive TMW
Live TMWRoma, Malen: "Il rosso a Como? Frustrante. Contro il Real Madrid farò il massimo"
Immagine news 4
14:00 Serie ALive TMW
Live TMWRoma, Gasperini: "Cosa invidio a Mou? La capacità di farsi comprare i campioni"
Immagine news 5
13:48 Serie A
Domani chiederà Endrick a Mourinho? Gasperini: "Il mercato di gennaio ora non interessa"
Immagine news 6
13:45 Serie ATMW
TMWIl Venezia punta su Nicola. Crotone, Salerno, Empoli: l'uomo delle imprese impossibili
Immagine news 7
13:41 Serie A
Malen torna sul rosso preso a Como: "Frustrazione, ma non volevo far male a nessuno"
Immagine news 8
13:33 Serie A
Real Madrid, rifinitura verso la Roma senza 4 infortunati. Mourinho parlerà alle 18
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Miracolo o illusione? E Gattuso avrà imparato dal passato? Dopo sei turni una sola certezza: dalla favola Lazio arriva una lezione per Juventus, Milan e Fiorentina
Primo piano
Immagine top news n.0 Villarreal-Napoli, probabili formazioni: McTominay dal 1', Allegri conferma la difesa a 3
Immagine top news n.1 Inter-Club Brugge, probabili formazioni: Chivu coi titolarissimi, un dubbio per Leko
Immagine top news n.2 Il Venezia punta su Nicola. Crotone, Salerno, Empoli: l'uomo delle imprese impossibili
Immagine top news n.3 Il Venezia non perde tempo, ecco il comunicato ufficiale con l'esonero di Stroppa
Immagine top news n.4 Il Venezia esonera Stroppa, per sostituirlo Zanetti e non solo. Occhio a Nicola e D'Aversa
Immagine top news n.5 Lazio, Pellegrini torna in lista: Gattuso e mercato dietro la scelta, dovrebbe esserci già con la Juve
Immagine top news n.6 La Juventus vuole blindare Kalulu ma sul terzino francese c'è il Liverpool
Immagine top news n.7 Vendere il Napoli? ADL risponde con una domanda: "C'è qualcuno capace di pagare i miei 25 anni di sforzi?"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.2 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
Immagine news podcast n.3 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.4 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juventus e Milan, le ragioni di un flop secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Arbitri, Minelli: "Rosso giusto a Malen, ma anche in Lecce-Bologna e Sassuolo-Milan..."
Immagine news Serie A n.3 Pellegatti: "Milan, non si vedono progressi ed è preoccupante"
Serie A
Immagine box news Serie A Gli zero punti giustificano la scelta del Venezia, non i tempi: che autogol far passare la sosta
Immagine box news Serie A Roma, Malen: "Il rosso a Como? Frustrante. Contro il Real Madrid farò il massimo"
Immagine box news Serie A Roma, Gasperini: "Cosa invidio a Mou? La capacità di farsi comprare i campioni"
Immagine box news Serie A Domani chiederà Endrick a Mourinho? Gasperini: "Il mercato di gennaio ora non interessa"
Immagine box news Serie A Il Venezia punta su Nicola. Crotone, Salerno, Empoli: l'uomo delle imprese impossibili
Immagine box news Serie A Malen torna sul rosso preso a Como: "Frustrazione, ma non volevo far male a nessuno"
Serie B
Immagine box news Serie B Avellino, Aiello: “Palumbo era incedibile. A gennaio quasi zero operazioni”
Immagine box news Serie B Ascoli, Menna verso il Teramo: si tratta sulla buonuscita
Immagine box news Serie B Sampdoria, emergenza panchina: Corradi ultimo per cambi effettuati in sei giornate
Immagine box news Serie B Catanzaro, retroscena Gorgone: conferma dopo i no di Mignani e Ballardini
Immagine box news Serie B Hellas Verona-Catanzaro decisiva per Baroni e Gorgone: chi perde salta
Immagine box news Serie B Juve Stabia, ricorso contro i due punti di penalizzazione: "Convinti delle nostre ragioni"
Serie C
Immagine box news Serie C Altamura, esonerato il tecnico Ledian Memushaj. Via anche il suo vice Evangelisti
Immagine box news Serie C Altamura, Memushaj ad un passo dall'esonero. Raffaele in pole per la successione
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio dei tre gironi dopo 9 giornate: Spezia leader per punti e vittorie
Immagine box news Serie C Savoia, Emanuele Filiberto: “Restando uniti, raggiungeremo il nostro obiettivo”
Immagine box news Serie C Lupo: "Potenza, programmazione e continuità. Incuriosito dal talento di Limonelli"
Immagine box news Serie C Serie C, gli arbitri dei recuperi della 7ª e 8ª giornata in programma fra oggi e domani
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia femminile, Piemonte sul Mondiale: “Un sogno. Sarebbe il mio primo”
Immagine box news Calcio femminile Italia femminile, Polli: “Segnare con questa maglia ha un valore ineguagliabile”
Immagine box news Calcio femminile Italia, il percorso verso il Mondiale passa da Firenze: con la Bielorussia per continuare a sognare
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, tutto pronto per il ritorno con la Bielorussia: Malagò al Franchi
Immagine box news Calcio femminile Verso Italia-Bielorussia, Girelli: "Franchi evoca bei ricordi. Mondiale culmine della mia carriera"
Immagine box news Calcio femminile Verso Italia-Bielorussia, Soncin: "Dobbiamo divertirci in campo. Domani passo decisivo"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
13 ottobre 1974, l'Ascoli di Costantino Rozzi "perde" il primo punto in Serie A
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 6ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio