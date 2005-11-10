Sommer sfida il suo passato: "Blu e nero speciali per me. Con l'Inter momenti memorabili"

Mancano due giorni a Inter-Club Brugge, sfida valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions. Oltre ai colori sociali, il nero e l'azzurro, le due squadre condividono anche lo sponsor di maglia, Betsson Sport. Proprio per questo, sui profili social ufficiali del sito di news è stato pubblicato un video che coinvolge alcuni giocatori di entrambe le formazioni, chiamati a raccontare il significato del nero e del blu.

Le parole dei protagonisti

Uno dei volti della sfida sarà senza dubbio Yann Sommer. Il portiere svizzero è passato in estate dai nerazzurri di Milano ai belgi e ha raccontato il suo legame con questi colori: "Il blu e il nero per me sono due colori speciali. Ho vissuto momenti memorabili con l'Inter e ora con il Brugge. Quindi sì, ho vissuto molti momenti bellissimi, sono due colori bellissimi".

È stata poi la volta di Marcus Thuram. L'attaccante francese ha detto: "Il nero e il blu per me significano gioia, passione e storia. E tanti tanti titoli". Il giocatore del Brugge Joaquin Seys ha invece spiegato il proprio legame con i colori della squadra belga: "Quando ho l'opportunità di portare questi colori lo faccio con grande orgoglio. Li indosso da quando ero bambino e ogni volta che li vedo penso al club del mio cuore".

Luis Henrique ha associato il nerazzurro a tre parole: "Sogno, cuore e forza". Infine, l'inglese Curtis Jones ha sintetizzato così il significato di questi colori: "Semplicemente penso all'Inter. Mi ricorda dello stadio, i tifosi, la città".