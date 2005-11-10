Soncin: "In bocca al lupo a Baldini e Mancini. Da loro posso solo imparare"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della doppia sfida con la Bielorussia, semifinale dei playoff di qualificazione al Mondiale 2027 che si terrà in Brasile, il ct dell'Italia Femminile Andrea Soncin ha voluto fare i suoi personali auguri al i ragazzi dell'Under 21 di Baldini e alla nazionale maggiore di Mancini, impegnata questa sera a Bologna contro la Turchia in Nations League:

"Vorrei fare un grande in bocca al lupo all'Under 21 di mister Baldini che ha una grande occasione con la Polonia per continuare il percorso verso la qualificazione all'Europeo, e alla nazionale maggiore di Mancini che sta riportando entusiasmo. Per me sono due allenatori da cui posso solo imparare e gli faccio un grande in bocca al lupo per stasera".