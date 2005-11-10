TMW
Soncin: "In bocca al lupo a Baldini e Mancini. Da loro posso solo imparare"TMW
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 14:38Serie A
autore Daniel Uccellieri
05.10.2026 14:38Serie A
Il ct dell'Italia Femminile Soncin fa il tifo per Baldini e Mancini: "Sono due allenatori da cui posso solo imparare".
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Intervenuto in conferenza stampa in vista della doppia sfida con la Bielorussia, semifinale dei playoff di qualificazione al Mondiale 2027 che si terrà in Brasile, il ct dell'Italia Femminile Andrea Soncin ha voluto fare i suoi personali auguri al i ragazzi dell'Under 21 di Baldini e alla nazionale maggiore di Mancini, impegnata questa sera a Bologna contro la Turchia in Nations League:
"Vorrei fare un grande in bocca al lupo all'Under 21 di mister Baldini che ha una grande occasione con la Polonia per continuare il percorso verso la qualificazione all'Europeo, e alla nazionale maggiore di Mancini che sta riportando entusiasmo. Per me sono due allenatori da cui posso solo imparare e gli faccio un grande in bocca al lupo per stasera".
Fonte: Da Coverciano, Tommaso Maschio
Altre notizie Serie A
Oggi
17:07 Serie A
Milan, per Estupinan confermato il risentimento di basso grado al legamento collaterale. Le ultime
16:52 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWL'ideatore del Golden Boy: "Credo vinca Cubarsi. Pio Esposito non può più farlo"
16:45 Serie AFocus TMW
Focus TMWTop 100 giovani italiani: Samuele Inacio è la grande speranza per l'attacco: 3° in classifica
16:38 Serie A
Conte: "Al Chelsea mi chiesero 10 volte se ero sicuro di Kante... Non era né alto né bello"
16:30 Serie A
Tegola Gueye per l'Udinese: Runjaic dovrà farne a meno per 3 mesi, si è operato. La nota