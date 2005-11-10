Sucic: "Il ritmo è insostenibile. Minutaggio con l'Inter? Ne parlerò in un altro momento"

Petar Sucic, centrocampista della Croazia e dell'Inter, è intervenuto in zona mista ai microfoni dei media croati dopo il ko per 2-1 contro la Spagna a Rijeka: "Ora ci restano due partite e ovviamente torneremo tutti ai nostri club. Il ritmo è insostenibile, il campionato, la Champions League, le coppe stanno per iniziare, quindi non abbiamo tempo per pensare molto alla Nazionale in questo momento.

Spero che lo staff tecnico lo faccia, in modo che quando arriveremo al prossimo incontro, possano mostrarci in pochi giorni tutto ciò che non è andato bene e su cosa dobbiamo lavorare per migliorare. È difficile ora, a causa delle tre sconfitte, poter giocare la prossima partita, sono contento perché non vedi l'ora di rifarti quando perdi una partita, ma purtroppo dovremo aspettare un mese".

Il minutaggio

Tra le tematiche molto delicate c'è anche il suo impiego con l'Inter: "Sono cose di cui parlerò in un altro momento. La cosa principale è che ci siamo scusati per la Nazionale, credo che abbiamo spiegato tutto nei minimi dettagli. Ora, quando torneremo, lotteremo per il club, quindi vedremo come andrà tra 2-3 mesi".