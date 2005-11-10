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Tegola Lautaro per l'Inter, Kessié torna col Milan, tensioni Allegri-KDB: le top news delle 13

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 13:00Serie A
15.10.2026 13:00Serie A
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Le notizie più importanti della mattinata di giovedì 15 ottobre, dall'infortunio del capitano nerazzurro alle assenze della Dea contro il Pafos.
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© foto di www.imagephotoagency.it

Dall'attesa europea dell’Atalanta allo stop di Lautaro Martinez, passando per le tensioni tra Allegri e De Bruyne a Napoli: sono diversi i temi caldi della mattinata, tra campo, infermeria e rapporti all’interno degli spogliatoi. Di seguito le notizie più rilevanti in chiave squadre di Serie A.

Tegola Lautaro Martinez in casa Inter

Problemi seri per l'attacco dell’Inter: Lautaro Martinez, alle prese con un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, rischia uno stop di circa venti giorni. L’attaccante argentino potrebbe saltare così una fase delicata della stagione, compreso il derby contro il Milan del 31 ottobre e gli impegni di Champions League. Il rientro del capitano viene al momento pronostico dopo la sosta per le nazionali, con Atalanta-Inter del 22 novembre come possibile obiettivo.

Atalanta, le ultime in vista del Pafos

L’Atalanta prepara la sfida di Conference League contro il Pafos di questa sera, già consapevole di dover rinunciare a due big. Giorgio Scalvini, fermato da una distrazione di basso grado ai flessori della gamba sinistra, dovrebbe restare fuori per circa due settimane. Diversa la situazione di Franck Kessié, alle prese con un sovraccarico al polpaccio destro: lo stop odierno sarebbe precauzionale e non dovrebbe compromettere quindi la sua presenza contro il Milan.

Tensioni tra De Bruyne e Allegri a Napoli

La sconfitta contro il Villarreal sembra aver acceso nuove tensioni nel Napoli, soprattutto tra Kevin De Bruyne e Massimiliano Allegri. Il tecnico martedì avrebbe voluto arretrare il belga in regia per liberare McTominay negli inserimenti offensivi degli azzurri, ma il giocatore ha mostrato insofferenza, preferendo restare più vicino alla porta avversaria. Per questo motivo, secondo le ultime ricostruzioni, Allegri avrebbe persino valutato la sostituzione "punitiva" dell'ex City, che alla fine è rimasto però in campo per tutti e 90 i minuti di gioco.

Inter, il sovrano qatariota Al Thani punta a una quota del club

Oaktree non sembra intenzionata a cedere nell’immediato l’Inter, ma potrebbe valutare l’ingresso di un investitore di minoranza. La novità delle ultime ore, infatti, è che un fondo riconducibile alla famiglia Al Thani avrebbe sondato il terreno per acquisire una partecipazione nel club nerazzurro, senza avviare per ora una trattativa concreta. L’operazione consentirebbe al fondo statunitense, proprietario dal maggio 2024 della Beneamata, di monetizzare parte dell’investimento e ottenere una valutazione della società, mantenendone comunque il controllo. Sullo sfondo ci sono i numeri in crescita dell’Inter, con ricavi pari a 517,7 milioni di euro e un utile di 22,7 milioni nell’ultimo bilancio, oltre al progetto del nuovo stadio e ai rapporti commerciali sempre più stretti con il Qatar.

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