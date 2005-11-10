Top 100 giovani italiani: Lulli battezzato da Gasp, attesa per Liberali. Posizioni 20-16

Entriamo adesso nelle zone caldissime, benvenuti nei migliori 20 giocatori italiani nati dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 secondo TMW. C'è tanta Serie A nella cinquina che precede l'ingresso nella Top 15, ecco dunque chi occupa dal 20° al 16° posto.

20° - PIETRO COMUZZO (Torino, in prestito dalla Fiorentina)

Nella traiettoria di carriera di Comuzzo si trovano tutti i segnali possibili rispetto all'imprevedibilità del calcio, ma soprattutto dei movimenti di mercato. Un anno dopo aver detto no al Napoli (e poi anche all'Arabia Saudita), il classe 2005 si è visto costretto a lasciare la Fiorentina che gli ha permesso l'esordio e l'affermazione tra i pro, per provare a rigenerarsi nel Torino dopo una stagione intera in cui il suo livello non è stato all'altezza delle aspettative. Parliamo però di un elemento al centro delle speranze per il movimento calcistico italiano: non a caso c'era chi si diceva disposto a mettere 30 milioni di euro per lui sul piatto, non è frutto di combinazioni neppure il fatto che il Toro, per averlo, abbia concordato un diritto di riscatto a cifre comunque ancora interessanti (18 milioni). Al di là dell'eventualità che i granata attivino o meno l'opzione a loro disposizione, questa in corso di svolgimento appare davvero come la stagione sliding door per la carriera di Comuzzo, con la possibilità di rilanciarsi davvero (anche in ottica Nazionale, dopo aver già esordito con i grandi) o di proseguire nella recente discesa. Per un difensore ancora giovane ma dalla mentalità antica, che ha rapito l'occhio per la sua durezza in marcatura. Per il salto definitivo, probabilmente, deve però ancora affinarsi quando ha il pallone tra i piedi: in fase di impostazione, rispetto a chi rappresenta il vertice, è ancora troppo grezzo.

La scheda di Comuzzo

Ruolo: difensore centrale

Anno di nascita: 2005

Presenze nelle nazionali: 2 con l'U17, 3 con l'U18, 4 con l'U20, 4 con l'U21, 2 con la Nazionale maggiore

Posizione nella Top 100: 20

Valore Transfermarkt: 18 milioni di euro

19° - EMANUELE LULLI (Roma)

Dalle giovanili alla Serie A e chissà, magari presto anche alla Champions League. Emanuele Lulli è nato a Palestrina, a meno di 50 chilometri di distanza da Roma, ma, calcisticamente parlando, non è mai uscito da Trigoria. Una volta entrato al Fulvio Bernardini infatti il 19enne si è prefissato l'obiettivo di giocare in prima squadra e, grazie al lavoro e al sacrificio, c'è riuscito, guadagnandosi la fiducia di Gian Piero Gasperini. Escludendo il big match contro l'Inter e la delicata trasferta contro il Fenerbahce, è sempre partito titolare e in pochi sono riusciti a frenare il suo agonismo. Ha un motore straordinario, regge l'impatto fisico e lavora a ritmi altissimi, pressando in avanti senza paura di lasciare spazi dietro le spalle. Legge i movimenti senza palla ed esegue con applicazione la diagonale difensiva, deve migliorare in una linea posizionale e nel capire i tempi di uscita. Ha margini sul lato tecnico.

La scheda di Lulli

Ruolo: esterno destro

Anno di nascita: 2007

Presenze nelle nazionali: 2 con l'U19 e 1 con l'U21

Valore Transfermarkt: 8 milioni di euro

18° - EDOARDO BIONDINI (Empoli)

In Serie B c'è un giovane e precoce centrocampista che sta attirando le attenzioni di molti. Normale, se si considera che è un ragazzo ancora minorenne (tanto da vivere in convitto e non da solo) ma che si sta imponendo da titolare in cadetteria. Certo, il suo nome non è una novità per chi bazzica il calcio giovanile: è stato tra le altre cose il capitano dell'Italia U17 campione d'Europa, ma non tutti si sarebbero attesi un salto così repentino. Tanto fulminante da fargli in sostanza saltare il passaggio in Primavera: Biondini è stato convocato nel ritiro estivo da Pagliuca e da lì in poi è stato impossibile per tutti (allenatore per primo) ignorare il suo valore. Pur con uno sviluppo che è ancora da completare, il profilo del classe 2009 è quello del centrocampista moderno, capace di abbinare la quantità alla qualità e di farsi valere in ambedue le fasi di gioco. Chi lo conosce bene, racconta che sia già pronto per salire in Serie A: quando si parla di giovani, però, la fretta è cattiva consigliera e anche l'entourage del giocatore lo ha capito, visto il recente rinnovo di contratto con l'Empoli. E nel club azzurro si godono l'ennesimo giovane talento sfornato.

La scheda di Biondini

Ruolo: centrocampista centrale

Anno di nascita: 2009

Presenze nelle nazionali: 2 con l'U15, 18 con l'U16, 17 e 2 gol con l'U17, 2 con l'U18

Valore Transfermarkt: 8 milioni di euro

17° - MATTIA LIBERALI (Como)

Mattia Liberali è diverso dagli altri, sia per le qualità che ha, ma soprattutto per le scelte che ha il coraggio di fare. Uno degli uomini simbolo delle giovanili del Milan vive la stagione della possibile esplosione nel 2024-2025, quando debutta a soli 17 anni da titolare in Serie A con il Diavolo. Da lì in poi però lo spazio con i grandi per lui è nullo e così decide di ripartire dalla Serie B. Con il Catanzaro di Aquilani soffre la concorrenza di Cisse, ma alla lunga, sfruttando anche l'infortunio del compagno, si impone e segna 4 gol in 30 presenze, playoff compresi. In estate Cardinale e Amorim hanno fatto carte false per riprenderlo, lui invece ha optato per il Como di Fabregas. Ora deve pazientare, avrà modo di imporsi. Vive negli ultimi 30 metri, ha un mancino che incanta e un cervello pensante che gli permette di vedere corridoi che gli altri non riescono neanche a immaginare. Si esalta negli spazi stretti e contro un blocco basso, scegliendo sempre il timing perfetto per la giocata, va coinvolto nella manovra per non estraniarlo dalla gara.

La scheda di Liberali

Ruolo: trequartista

Anno di nascita: 2007

Presenze nelle nazionali: 6 e 4 gol con l'U15, 10 e 3 gol con l'U16, 28 e 6 gol con l'U17, 20 e 6 gol con l'U19, 4 con l'U20 e 1 con l'U21.

Valore Transfermarkt: 10 milioni di euro

16° GUIDO DELLA ROVERE (Bayern Monaco II)

Di lui si parla come un talento cristallino, da ormai due anni, anche se solo i veri esperti del settore lo hanno mai visto giocatore. Il motivo è semplice: Guido Della Rovere dal 2024 veste la maglia del Bayern Monaco, in particolare della seconda squadra dei bavaresi: nel contesto selettivo del Bayern ha saputo crescere fisicamente e tatticamente, mentre il discorso tecnico era già stato impostato alla grande nei suoi dieci anni di Cremonese. I primi mesi in Germania sono stati duri (lingua, ambientamento, un infortunio), ma si è integrato bene e adesso Kompany si fida di lui. In allenamento gli fa battere i calci da fermo e lo considera già un elemento importante, al punto da aver già vestito la fascia di capitano in un'amichevole estiva. Detta i ritmi di gioco, chiede il pallone per poi smistarlo rapidamente. Gli piacciono le responsabilità, come tutti i campioni del resto, e dal punto di vista tattico è cresciuto tanto in Baviera. Era arrivato come trequartista puro, ora sa destreggiarsi bene sull'esterno e anche come mezzala di inserimento e qualità. Nella seconda squadra è stato utilizzato anche come seconda punta, tutti ruoli che ha saputo intrepretare bene: Kompany lo stima e l'esordio in Bundes sembra solo questione di (poco) tempo.

La scheda di Della Rovere

Squadra: Bayern Monaco

Ruolo: trequartista

Anno di nascita: 2007

Presenze nelle nazionali: 2 in U15, 1 in U16, 2 in U18 e 2 in U19

Valore su Transfermarkt: 1,5 milioni di euro