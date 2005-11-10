Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Lazio:

Come arriva il Torino

Questa volta il dubbio di Abate è legato alle condizioni di Belghali, con l’algerino che sta cercando in tutti i modi di recuperare per la sfida contro la Lazio. In caso di forfait si scalda Aboukhlal, mentre è certa l’assenza di Ismajli: per sostituire l’albanese è aperto il ballottaggio tra Comert e Rodriguez, con Coco e Comuzzo certi di un posto davanti a Perri. A centrocampo si rivedrà Vlasic al fianco di Mandragora e probabilmente Gineitis e non Bragança, in attacco verrà confermato il solito tandem formato da Simeone e Adams. (da Torino, Emanuele Pastorella)

Come arriva la Lazio

Dovrà rinunciare a Kenneth Taylor la Lazio nella trasferta di Torino. Gennaro Gattuso dunque non potrà contare sul centrocampista olandese, alle prese con un affaticamento muscolare che lo terrà ai box. Al suo posto nel centrocampo a tre insieme a Frattesi e Belahyane ci sarà Dele-Bashiru, alla prima presenza da titolare in Serie A quest’anno. Novità anche in difesa rispetto alla sfida contro il Lecce, con il ritorno dal primo minuto di Oliver Provstgaard annunciato da Gattuso in conferenza stampa. Al fianco del danese Doekhi è in vantaggio nel ballottaggio con Diogo Leite, mentre Floriani Mussolini a destra e Pedraza a sinistra sono sicuri della titolarità così come Mandas tra i pali. In attacco Gattuso ritrova capitan Zaccagni, che torna a sinistra con l’accentramento di Noslin e il solito Isaksen sulla destra. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)