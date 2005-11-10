Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Torino, Bragança racconta: "Ho sentito Israel prima di venire. Abate mi chiede questo"

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 19:38Serie A
06.10.2026 19:38Serie A
Fonti preferite
Il nuovo centrocampista del Torino, arrivato al fotofinish del calciomercato estivo, si racconta ai suoi nuovi tifosi. Con alcuni retroscena
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Via dallo Sporting Lisbona in estate, Daniel Bragança sta cercando di ambientarsi ancora al Torino - in prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro al raggiungimento delle 15 presenze ai canali ufficiali - dopo i 133 minuti concessi da Ignazio Abate in questo avvio di stagione. Ai canali ufficiali del club il centrocampista portoghese ha raccontato le sue prime impressioni: "Sono davvero ottime. Mi è piaciuto molto ciò che ho visto della città, o meglio, quello che ho avuto modo di vedere e vivere finora. Le persone sono molto gentili", ha esordito. "La città è anche tranquilla, a eccezione del centro, che è un po' più vivace e frequentato dai turisti. Era una situazione a cui ero abituato anche a Lisbona: c'era molto movimento e tanti turisti. Quindi, in un certo senso, la cosa mi è familiare. Ricorda molto Lisbona. Per me è stato fantastico, perché queste somiglianze mi fanno sentire proprio a casa".

Cosa sapeva del Toro?
"Sapevo che il Torino fosse una squadra molto competitiva in Serie A e, prima di venire qui, ho chiamato Franco Israel per avere informazioni importanti sul club; mi ha parlato in termini molto positivi, e questo è stato fondamentale per farmi conoscere meglio la squadra, la società e il funzionamento dell'ambiente: dettagli importanti da acquisire prima del mio arrivo".

Come sono state le ultime ore di mercato?
"Per me sono state ore davvero molto stressanti, nell'attesa che l'affare si concretizzasse. So che queste cose richiedono sempre un po' di tempo per andare in porto. Quindi... ricordo giornate di grande tensione, in cui speravo che tutto si risolvesse per poter partire alla volta di Torino; per fortuna è successo proprio all'ultimo momento. Credo che un giorno ripenserò a quei momenti con la mia famiglia in modo molto positivo, ma all'epoca sono stati giorni piuttosto stressanti".

Come sta andando con il gruppo?
"Bene. Credo di aver trovato qui un gruppo di ottimi giocatori, ragazzi fantastici, e il modo in cui si lavora in allenamento è diverso rispetto al Portogallo. Forse dipende anche dal fatto che nel club precedente giocavamo ogni tre giorni, quindi ci allenavamo pochissimo: era un continuo alternarsi tra partite e recupero. Qui, avendo più tempo a disposizione, le sedute sono molto intense e i giocatori danno il massimo. Anche per me è importante, perché permette di migliorare durante l’allenamento".

Cosa chiede Abate?
"L’allenatore mi ha spiegato nei dettagli gli aspetti difensivi fin dall'inizio, cosa vuole che facciamo noi centrocampisti in fase di non possesso, ma poi, in fase offensiva, ama lasciarci liberi. Certo, dobbiamo comunque sapere cosa fare, e lui cerca di spiegarcelo, ma in sostanza è andata così: mi ha detto di godermi la partita e di giocare secondo il mio stile".

Prima avventura fuori dal Portogallo...
"Mi ero già allontanato dallo Sporting in due occasioni – durante due prestiti, ma mai uscendo dal Paese. Questa è la mia prima esperienza all'estero e sarà una nuova avventura. Credo, anzi ne sono certo, di essere arrivato in una città fantastica, sia per viverci che per giocare a calcio. Penso quindi che venire qui sia stata un'ottima scelta; sono felice e ora è il momento di sfruttare al meglio questa opportunità e lavorare sodo".

Conosceva il legame tra Toro e Benfica?
"Sì, ora ne sono a conoscenza, perché quando sono arrivato qui a Torino è stata una delle cose, una delle prime, che mi hanno spiegato e raccontato, e da quel momento in poi ho conosciuto quella storia".

Anche qui a Torino, come a Lisbona, c'è una grande rivalità tra Torino e Juventus. Ha già visto qualche immagine del derby?
"Sì, i fisioterapisti mi hanno già mostrato le immagini e mi hanno detto che la rivalità qui è molto forte, simile a quella che avevo a Lisbona. Quindi sì, ho visto le immagini ed è sempre bello avere un po' di rivalità tra i club. È sempre salutare, finché non va oltre ciò che è sano. Penso che sia sempre bello avere questa rivalità".

Cosa si aspetta dalla Serie A?
"Beh, non ho ancora giocato molte partite, il che significa che la mia esperienza qui in Serie A è ancora limitata, ma per quel che ho visto e percepito, le gare sono intense, combattute e caratterizzate da un gioco fisico dal primo all'ultimo minuto. Magari imparerò e vivrò nuove situazioni man mano che andrò avanti, ma le cose sono andate così fino a questo momento, soprattutto considerando che ho disputato solo tre partite".

Sta studiando italiano?
"Sì. Ho iniziato questa settimana; sono ancora proprio agli inizi e non so praticamente nulla, ma spero di capire le cose col tempo, perché al momento c'è molto che non afferro. È questo che conta per il mio ambientamento qui. Quindi, farò del mio meglio per imparare e riuscire infine a parlarlo, e spero che un giorno potrò rilasciare un'intervista in italiano".

Primo ricordo legato al calcio?
"Ho moltissimi ricordi legati al calcio, ma forse il primissimo... Ricordo il mio primo allenamento come se fosse ieri; l'ansia e l'adrenalina che provavo all'idea di iniziare a giocare in squadra e di affrontare quella prima seduta: ne conservo un ricordo nitidissimo. Quindi, direi che è un bel ricordo, genuino, che mi è rimasto ben impresso nella mente".

Idolo da bambino?
"Cristiano Ronaldo è sempre stato il mio idolo. So che ha giocato per la nostra rivale, la Juventus, ma è il mio idolo da che ho memoria, fin da quando ho iniziato a giocare a calcio. Anzi, è stato in gran parte grazie a lui che ho iniziato di questo sport. Quindi, è sempre stato Cristiano Ronaldo".

Qual è l’obiettivo personale per questa stagione?
"Il mio obiettivo personale è giocare il maggior numero possibile di partite e aiutare la squadra nel miglior modo possibile, affinché possiamo conquistare il massimo numero di punti in Serie A", la conclusione di Braganca.

Articoli correlati

Immagine news 1
Torino, per la mediana c'è Bragança: il portoghese saluta lo Sporting a titolo temporaneo
Immagine news 2
Rinforzo a centrocampo per il Torino: fatta per Braganca dello Sporting, i dettagli
Immagine news 3
Il Torino spinge per Bragança. Così potrebbe saltare l'arrivo di Mandragora

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
22:08 Serie A
L'annuncio di Mancini: "La mia Italia sarà ancora più giovane, aspetto i ragazzi dell'U21"
Immagine news 2
22:00 Serie A
Cristante out, arriva la conferma. Infortunio Vergara, parla CR7: le top news delle 22
Immagine news 3
21:53 Serie A
Parma, Gilardino perde un pezzo: infortunio alla gamba per Almqvist, salterà l'Inter
Immagine news 4
21:45 Serie A
Cagliari, Kevin Carlos lavora a parte: verso il forfait con la Juventus. Liteta e Fadera in gruppo
Immagine news 5
21:37 Serie A
Monza, Carboni: "Sogno la Nazionale. Osimhen e Lukaku i più forti che ho affrontato"
Immagine news 6
21:30 Serie A
Inter, Pagliuca difende Josep Martinez: "Non si può punire per un errore: il titolare è lui"
Immagine news 7
21:23 Serie A
Pulisic non torna capitano degli USA, Pochettino: "Ecco perché. Sarà Adams per 4 anni"
Immagine news 8
21:15 Serie ATMW
TMW"Scusa amore ho l'amante, si chiama Cristante", e lui: "Quello striscione mi diverte"
Immagine editoriale di Ivan Cardia
Malagò commissaria Malagò: come salvare capra e cavoli senza prendersi sul serio. Abodi sconfitto, ma pure Marotta. Ora faccia le riforme e poi - forse - si faccia rieleggere
Primo piano
Immagine top news n.0 CR7 rompe il silenzio: "Ct Portogallo ha infranto la sua promessa. Ho sbagliato ad andarmene"
Immagine top news n.1 Roma, Cristante: "Tornare per Como e Real? La vedo difficile. Italia, c'è un gran futuro"
Immagine top news n.2 Luca Ranieri in sede per firmare il rinnovo con la Fiorentina: i dettagli del nuovo accordo
Immagine top news n.3 Malagò commissario FIGC. Lega Serie A a favore: "Condividiamo la soluzione individuata"
Immagine top news n.4 Napoli, tegola Vergara: l'esito degli esami, c'è lesione. I tempi di recupero
Immagine top news n.5 Malagò: "Ecco perché ho accettato la proposta da commissario. Verso elezioni il 14 dicembre"
Immagine top news n.6 FIGC commissariata, Giovanni Malagò sarà il commissario: la Giunta ha votato all'unanimità
Immagine top news n.7 Pio Esposito miglior giovane d’Italia, l’agente: “Risultato figlio della gavetta”
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
Immagine news podcast n.2 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
Immagine news podcast n.3 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il bilancio della prima Italia del Mancini-bis degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 FIGC, avv. Spallone: "Trovata una soluzione di natura politica"
Immagine news Serie A n.3 Santacroce sull’Italia: “Kayode fa brillare gli occhi, Vergara può migliorare”
Serie A
Immagine box news Serie A Cristante out, arriva la conferma. Infortunio Vergara, parla CR7: le top news delle 22
Immagine box news Serie A Parma, Gilardino perde un pezzo: infortunio alla gamba per Almqvist, salterà l'Inter
Immagine box news Serie A Cagliari, Kevin Carlos lavora a parte: verso il forfait con la Juventus. Liteta e Fadera in gruppo
Immagine box news Serie A Monza, Carboni: "Sogno la Nazionale. Osimhen e Lukaku i più forti che ho affrontato"
Immagine box news Serie A Inter, Pagliuca difende Josep Martinez: "Non si può punire per un errore: il titolare è lui"
Immagine box news Serie A Pulisic non torna capitano degli USA, Pochettino: "Ecco perché. Sarà Adams per 4 anni"
Serie B
Immagine box news Serie B Premio Gianluca Vialli, Licina miglior giovane della B: "Un onore ricevere questo premio"
Immagine box news Serie B Mantova, Chinetti si ferma: l'attaccante resterà ai box per alcune settimane
Immagine box news Serie B Hellas Verona, riparte la preparazione: da valutare le condizioni di Serdar e Mulattieri
Immagine box news Serie B Mantova, Del Lungo: "Modesto ha influito tanto sul mio arrivo. Possiamo fare bene"
Immagine box news Serie B Pisa, da Caracciolo a Petagna. Cinque giocatori da valutare, Bianco attende buone notizie
Immagine box news Serie B Sampdoria, tegola Sinani: intervento al ginocchio e tempi da valutare
Serie C
Immagine box news Serie C Spezia, ecco la maglia celebrativa per i 120 anni: sarà indossata contro il Gubbio
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Stellone nuove allenatore della Casertana
Immagine box news Serie C Serie C, gli squalificati: tre giornate a De Marco. Altri cinque giocatori fermati un turno
Immagine box news Serie C Serie C, gli arbitri della 9ª giornata per i tre gironi: Aldi per Novara-Cittadella
Immagine box news Serie C Casertana, Stellone subito in campo: il tecnico ha diretto il primo allenamento
Immagine box news Serie C Pescara, Ferraris rinnova fino al 2029: il club blinda l'esterno offensivo
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile L'Italia femminile verso la sfida con la Bielorussia. Salvai e Dragoni: “Pronte a prenderci il Mondiale"
Immagine box news Calcio femminile Goldoni e il retroscena nel derby: "Successa una cosa che non mi sarei mai aspettata"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Salvai: "Non vogliamo più essere una rivelazione, ma una squadra importante"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Dragoni: "Consapevoli della nostra forza. Grata alla Roma per il mio percorso"
Immagine box news Calcio femminile Problemi fisici e pochi minuti, così Linari è rimasta fuori dall'Italia. Ma la porta è aperta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 2ª giornata: poker della Roma dopo la vittoria nel derby.
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
6 ottobre 1993, l'esordio di un giovane Panucci con il Milan. E rubando il posto a Tassotti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, i migliori difensori dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
11:18 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06:30 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere