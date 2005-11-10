Torino, segnali di Adams: lo scozzese torna in gruppo, adesso punta l'Udinese

Il Torino ritrova Ché Adams e guarda con maggiore fiducia alla prossima sfida di campionato contro l’Udinese. Le immagini pubblicate dal club granata sul proprio profilo Instagram hanno confermato il rientro dell’attaccante scozzese in gruppo durante la seduta pomeridiana di ieri. Una notizia importante per Ignazio Abate, che può così contare nuovamente su una delle principali risorse offensive della squadra in vista dell’appuntamento di lunedì sera.

Adams era fermo da metà settembre a causa di un problema agli adduttori, un infortunio che lo aveva costretto a saltare gli ultimi impegni con il Torino e a rinunciare anche alla convocazione con la Scozia per le gare della fase a gironi di Nations League. Rimasto al Filadelfia durante la pausa internazionale, il numero 19 ha proseguito il percorso di recupero, fino a riaggregarsi ai compagni. Il ritorno in gruppo è arrivato proprio nel giorno in cui la squadra granata si è ritrovata al completo dopo gli impegni delle nazionali. La sua presenza tra i convocati per Torino-Udinese, in programma lunedì alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino, appare adesso un’ipotesi concreta. Difficile immaginare che lo scozzese possa avere già nelle gambe tutti i novanta minuti, ma la volontà è quella di tornare a disposizione e ritrovare il campo, anche soltanto per uno spezzone di gara. Il suo contributo potrebbe rivelarsi prezioso: con tre gol all’attivo, Adams è infatti il miglior marcatore granata di questa prima parte di stagione.

Resta da capire quale potrà essere il suo impiego nelle scelte di Abate. Una possibilità è quella di concedere un cambio a Giovanni Simeone, candidato a partire dal primo minuto dopo tre settimane di lavoro intenso al Filadelfia. L’alternativa riguarda invece la posizione di Nikola Vlasic: nel 3-5-1-1 granata, Adams potrebbe subentrare al croato alle spalle della punta, affiancando il Cholito in una soluzione offensiva più aggressiva. Molto dipenderà dalle sensazioni del giocatore e dalle risposte offerte in allenamento, ma il suo recupero restituisce al Torino un’opzione importante proprio alla vigilia di una gara da affrontare con ambizioni e necessità di fare punti.