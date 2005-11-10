Il tour de force dell’Atalanta: calendario giusto per ripartire nonostante due super sfide

L’Atalanta di Maurizio Sarri sarà l’ultima delle squadre italiane a tornare in campo tra quelle impegnate nelle coppe europee. La Dea sarà infatti di scena lunedì, al Gewiss Stadium contro un Venezia che fin qui ha incassato solo sconfitte. E poi tre giorni dopo debutterà sempre in casa nella fase campionato di Conference League contro i ciprioti del Pafos.

Tra il 18 e il 22 ottobre le due gare sulla carta più complicate, prima la trasferta di San Siro contro il Milan e poi quella di Amsterdam sul campo dell’Ajax. Per Sarri però tutto sommato un calendario non proibitivo per invertire la rotta dopo le tre sconfitte incassate prima della sosta. Saranno nove gare in 27 giorni: l’ultima a Monza contro l’ex Ivan Juric.

Cosa è cambiato durante la sosta

Sarri per questo tour de force dovrà rinunciare ai lungodegenti Isak Hien e Odilon Kossounou: per entrambi il ritorno in campo è previsto per metà novembre. Assente anche il terzo portiere Pompei, saranno invece presto a disposizione sia Giacomo Raspadori e Kamaldeen Sulemana: entrambi salteranno la sfida contro il Venezia, ma dovrebbero essere abili e arruolabili già per il debutto in Conference di giovedì.

Così l’Atalanta fino alla prossima sosta

12 ottobre - Atalanta-Venezia * (stelle di difficoltà)

15 ottobre - Atalanta-Pafos *

18 ottobre - Milan-Atalanta ****

22 ottobre - Ajax-Atalanta ****

25 ottobre - Atalanta-Frosinone **

29 ottobre - Fiorentina-Atalanta ***

2 novembre - Atalanta-Parma **

5 novembre - Atalanta-Kairat Almaty **

8 novembre - Monza-Atalanta **

Così l'Atalanta prima della sosta

20 agosto - Atalanta-Hapoel Tel Aviv 0-0

23 agosto - Atalanta-Sassuolo 2-1

27 agosto - Hapoel Tel Aviv-Atalanta 0-1

31 agosto - Atalanta-Bologna 1-0

5 settembre - Roma-Atalanta 2-1

12 settembre - Atalanta-Cagliari 1-2

20 settembre - Juventus-Atalanta 2-0