Il tour de force del Milan: 31 ottobre cerchiato in rosso! Occhio alle trasferte europee

Il Milan di Ruben Amorim ripartirà tra due giorni con l’obiettivo nel prossimo tour de force di continuare a tallonare le primissime posizioni in classifica e di riscattare il passo falso al debutto in Europa League. Il cammino della squadra rossonera ripartirà dal Mapei Stadium, dalla insidiosa trasferta sul campo del Sassuolo, e si concluderà a Genova. Nel mezzo sfida non banali contro Atalanta, Udinese e Bologna, soprattutto il derby di Milano a fine mese.

In Europa dopo la sconfitta contro il Benfica arrivano due trasferte insidiose: la prima in Austria sul campo del Red Bull Salisburgo, la seconda in Inghilterra su quello del Bournemouth. Due partite da tripla e la certezza che l’ultimo impegno europeo prima della sosta, quello di San Siro contro il Ferencvaros, dovrà portare in dote i tre punti.

Cosa è cambiato durante la sosta

Amorim durante la sosta ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Estupinan e Saelemaekers: se per il laterale ecuadoriano non è nulla di grave e già oggi è atteso il suo ritorno in gruppo, per il laterale belga i tempi di recupero sono decisamente più lunghi con la visita di lunedì ad Amsterdam che - in questo senso - darà tempi più chiari sul suo ritorno in campo. Non ci sono poi particolari emergenze, né calciatori squalificati.

Così il Milan fino alla prossima sosta

11 ottobre - Sassuolo-Milan *** (stelle di difficoltà)

15 ottobre - Red Bull Salisburgo-Milan ***

18 ottobre - Milan-Atalanta ***

22 ottobre - Bournemouth-Milan ****

25 ottobre - Udinese-Milan ***

28 ottobre - Milan-Bologna **

31 ottobre - Milan-Inter *****

5 novembre - Milan-Ferencvaros **

8 novembre - Genoa-Milan **

Così il Milan prima della sosta

23 agosto - Torino-Milan 1-2

28 agosto - Milan-Venezia 2-0

6 settembre - Juventus-Milan 1-1

12 settembre - Lazio-Milan 2-2

16 settembre - Milan-Benfica 0-2

20 settembre - Milan-Lecce 3-0