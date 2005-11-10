Il tour de force del Milan: 31 ottobre cerchiato in rosso! Occhio alle trasferte europee

Il tour de force del Milan: 31 ottobre cerchiato in rosso! Occhio alle trasferte europeeTMW
Raimondo De Magistris
Il Milan di Ruben Amorim ripartirà tra due giorni con l’obiettivo nel prossimo tour de force di continuare a tallonare le primissime posizioni in classifica e di riscattare il passo falso al debutto in Europa League. Il cammino della squadra rossonera ripartirà dal Mapei Stadium, dalla insidiosa trasferta sul campo del Sassuolo, e si concluderà a Genova. Nel mezzo sfida non banali contro Atalanta, Udinese e Bologna, soprattutto il derby di Milano a fine mese.
In Europa dopo la sconfitta contro il Benfica arrivano due trasferte insidiose: la prima in Austria sul campo del Red Bull Salisburgo, la seconda in Inghilterra su quello del Bournemouth. Due partite da tripla e la certezza che l’ultimo impegno europeo prima della sosta, quello di San Siro contro il Ferencvaros, dovrà portare in dote i tre punti.
Cosa è cambiato durante la sosta
Amorim durante la sosta ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Estupinan e Saelemaekers: se per il laterale ecuadoriano non è nulla di grave e già oggi è atteso il suo ritorno in gruppo, per il laterale belga i tempi di recupero sono decisamente più lunghi con la visita di lunedì ad Amsterdam che - in questo senso - darà tempi più chiari sul suo ritorno in campo. Non ci sono poi particolari emergenze, né calciatori squalificati.
Così il Milan fino alla prossima sosta
11 ottobre - Sassuolo-Milan *** (stelle di difficoltà)
15 ottobre - Red Bull Salisburgo-Milan ***
18 ottobre - Milan-Atalanta ***
22 ottobre - Bournemouth-Milan ****
25 ottobre - Udinese-Milan ***
28 ottobre - Milan-Bologna **
31 ottobre - Milan-Inter *****
5 novembre - Milan-Ferencvaros **
8 novembre - Genoa-Milan **
Così il Milan prima della sosta
23 agosto - Torino-Milan 1-2
28 agosto - Milan-Venezia 2-0
6 settembre - Juventus-Milan 1-1
12 settembre - Lazio-Milan 2-2
16 settembre - Milan-Benfica 0-2
20 settembre - Milan-Lecce 3-0