Il tour de force del Napoli: quattro sfide complicatissime, col Bodo si può solo vincere

Dopo un avvio di stagione a dir poco deludente, il Napoli riparte domani al Maradona contro una delle rivelazioni di questo avvio di stagione. Per la squadra di Massimiliano Allegri nove partite in 29 giorni: sei di Serie A, tre di Champions League. In campionato il calendario è equamente distribuito tra sfide contro squadre che ambiscono alle prime posizione e partite contro compagini che lottano per non retrocedere.

In Europa per i ragazzi di Allegri due gare in trasferta e una in casa. Si riparte dalla sconfitta all’esordio contro l’Arsenal e in programma due trasferte non proibitive ma molto complicate: in Spagna contro il Villarreal, in Portogallo contro quel Porto che da più di un anno domina in patria nonostante squadre come Benfica e Sporting CP. Con questo calendario, obbligatori i tre punti in casa contro il Bodo-Glimt, anche se i norvegesi lo scorso anno si sono spinti fino agli ottavi di finale eliminando, tra le altre, anche l’Inter ai play-off.

Cosa è cambiato durante la sosta

Durante la sosta Allegri ha perso altri tre giocatori per infortunio: Favasuli (per tutto il prossimo tour de force), Olivera e poi Vergara. Assenze che si aggiungono a quelle di Buongiorno, Alisson e Anguissa che non è ancora al meglio. McTominay in settimana ha ricevuto l'idoneità sportiva e ora deve solo tornare al 100% della condizione fisica, Allegri durante la sosta ha ritrovato anche Meret, Spinazzola, Marianucci e Giovane.

Il calendario del Napoli fino alla prossima sosta

10 ottobre - Napoli-Frosinone ** (stelle di difficoltà)

13 ottobre - Villarreal-Napoli ****

17 ottobre - Venezia-Napoli *

20 ottobre - Napoli-Bodo/Glimt ***

24 ottobre - Napoli-Roma *****

28 ottobre - Monza-Napoli **

1 novembre - Juventus-Napoli ****

4 novembre - Porto-Napoli *****

8 novembre - Napoli-Lazio ***

Così il Napoli prima della sosta

22 agosto - Genoa-Napoli 0-2

30 agosto - Napoli-Como 1-2

5 settembre - Inter-Napoli 3-2

9 settembre - Napoli-Arsenal 0-1

13 settembre - Napoli-Bologna 1-0

20 settembre - Fiorentina-Napoli 1-1