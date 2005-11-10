Il tour de force della Roma: Mou, un 7-1 da riscattare e due big match in Serie A

Il tour de force della Roma: Mou, un 7-1 da riscattare e due big match in Serie ATMW
Raimondo De Magistris
Nove partite in 27 giorni. La Roma di Gian Piero Gasperini dopo un brillante avvio di stagione riparte con l’ambizione di confermarsi ai vertici della classifica e di continuare a dire la sua anche in Champions League. I giallorossi ripartiranno domenica sul campo del Como e chiuderanno questo ciclo di partite all’Olimpico contro il Sassuolo. Nel mezzo la trasferta di Napoli e tre gare potenzialmente da nove punti contro Genoa, Cagliari e Udinese.
In Champions League due gare in casa e una in trasferta. La sfida più prestigiosa è la prima contro il grande ex José Mourinho, quella assolutamente da non sbagliare è la successiva sempre tra le mura amiche contro lo Slovan Bratislava. Da cerchiare in rosso anche l’appuntamento del 3 novembre: Manchester United-Roma (l’ultima volta all’Old Trafford finì 7-1)
Cosa è cambiato durante la sosta
Malen e Wesley saranno regolarmente a disposizione dell’allenatore già dalla sfida contro il Como. E' questa la notizia più importante per un Gasperini che durante questa maxi-sosta ha avuto modo di riportare al 100% anche Lorenzo Pellegrini e, di fatto, aspetta solo il recupero di Bryan Cristante che dalla prossima settimana dovrebbe rientrare in gruppo dopo aver saltato gli impegni con l’Italia a causa di un problema al ginocchio destro. Sono tornati senza problemi dagli impegni con l'Argentina anche Soulé e Balerdi, non ci sono squalificati.
Il calendario della Roma fino alla prossima sosta
11 ottobre - Como-Roma **** (stelle di difficoltà)
14 ottobre - Roma-Real Madrid *****
17 ottobre - Roma-Genoa **
20 ottobre - Roma-Slovan Bratislava **
24 ottobre - Napoli-Roma ****
27 ottobre - Roma-Cagliari **
31 ottobre - Udinese-Roma ***
3 novembre - Manchester United-Roma *****
7 novembre - Roma-Sassuolo **
Così la Roma prima della sosta
24 agosto - Roma-Fiorentina 4-0
31 agosto - Lecce-Roma 0-4
5 settembre - Roma-Atalanta 2-1
10 settembre - Fenerbahce-Roma 1-1
14 settembre - Torino-Roma 0-2
19 settembre - Roma-Inter 2-2