Il tour de force della Roma: Mou, un 7-1 da riscattare e due big match in Serie A

Nove partite in 27 giorni. La Roma di Gian Piero Gasperini dopo un brillante avvio di stagione riparte con l’ambizione di confermarsi ai vertici della classifica e di continuare a dire la sua anche in Champions League. I giallorossi ripartiranno domenica sul campo del Como e chiuderanno questo ciclo di partite all’Olimpico contro il Sassuolo. Nel mezzo la trasferta di Napoli e tre gare potenzialmente da nove punti contro Genoa, Cagliari e Udinese.

In Champions League due gare in casa e una in trasferta. La sfida più prestigiosa è la prima contro il grande ex José Mourinho, quella assolutamente da non sbagliare è la successiva sempre tra le mura amiche contro lo Slovan Bratislava. Da cerchiare in rosso anche l’appuntamento del 3 novembre: Manchester United-Roma (l’ultima volta all’Old Trafford finì 7-1)

Cosa è cambiato durante la sosta

Malen e Wesley saranno regolarmente a disposizione dell’allenatore già dalla sfida contro il Como. E' questa la notizia più importante per un Gasperini che durante questa maxi-sosta ha avuto modo di riportare al 100% anche Lorenzo Pellegrini e, di fatto, aspetta solo il recupero di Bryan Cristante che dalla prossima settimana dovrebbe rientrare in gruppo dopo aver saltato gli impegni con l’Italia a causa di un problema al ginocchio destro. Sono tornati senza problemi dagli impegni con l'Argentina anche Soulé e Balerdi, non ci sono squalificati.

Il calendario della Roma fino alla prossima sosta

11 ottobre - Como-Roma **** (stelle di difficoltà)

14 ottobre - Roma-Real Madrid *****

17 ottobre - Roma-Genoa **

20 ottobre - Roma-Slovan Bratislava **

24 ottobre - Napoli-Roma ****

27 ottobre - Roma-Cagliari **

31 ottobre - Udinese-Roma ***

3 novembre - Manchester United-Roma *****

7 novembre - Roma-Sassuolo **

Così la Roma prima della sosta

24 agosto - Roma-Fiorentina 4-0

31 agosto - Lecce-Roma 0-4

5 settembre - Roma-Atalanta 2-1

10 settembre - Fenerbahce-Roma 1-1

14 settembre - Torino-Roma 0-2

19 settembre - Roma-Inter 2-2