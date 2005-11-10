Tresoldi e una notte memorabile: tripletta all'Inter a San Siro. Solo Bale ci era riuscito
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Tommaso Maschio
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ieri alle 23:56Serie A
autore Tommaso Maschio
13.10.2026 23:56Serie A
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La serata vissuta da Nicolò Tresoldi questa sera a San Siro è certamente da ricordare, specialmente per lui che è tifoso milanista e ha vissuto questa gara come un derby. L’attaccante italo-tedesco – che ancora non ha scelto quale nazionale maggiore rappresentare – è diventato infatti il secondo giocatore a segnare una tripletta all’Inter. Prima di lui c’era riuscito nell’ottobre del 2010 un certo Gareth Bale che all’epoca vestiva la maglia del Tottenham. Quella volta però la super prestazione del gallese non bastò a espugnare lo stadio milanese con i nerazzurri che si imposero per 4-3.
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