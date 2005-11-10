Un punto a testa per Bologna e Udinese, in uno dei due match di Serie A in programma domenica alle 15.00. Rossoblù un po' in calo rispetto ad alcune ottime prove fornite prima della sosta, mentre dall'altra parte di friulani colgono il primo punto dell'era Zanetti e fanno vedere dei passi in avanti in una stagione fin qui ampiamente al di sotto delle aspettative.

Palladino accoglie bene il punto

Le parole di Palladino a fine gara: "Credo che quella di oggi sia stata una partita equilibrata. Il campo era molto pesante e la partita è diventata sporca e di poca qualità tecnica. Le condizioni meteorologiche hanno avvantaggiato l'Udinese. Nel primo tempo eravamo lunghi e disuniti e abbiamo rischiato qualcosina, nel secondo tempo abbiamo subito il pareggio nel nostro miglior momento in cui avevamo sfiorato anche il raddoppio. Quando non si può vincere, l'importante è non perdere e muovere la classifica".

Segnali positivi per Zanetti

Bicchiere mezzo pieno anche sul fronte bianconero, come si evince dalle dichiarazioni di Zanetti: "Non è stata una settimana facile: loro venivano da quattro vittorie ed erano in hype. Oggi bisognava tirare fuori qualcosa di più e i ragazzi lo hanno fatto. Abbiamo abbassato la presunzione e alzato il livello di umiltà. Dal Dall'Ara mi porto via il bellissimo contatto che abbiamo avuto a fine partita con i nostri tifosi che hanno riconosciuto il nostro impegno".