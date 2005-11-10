Venezia, una nuova partnership: Enel sarà Premium Sponsor del club. I dettagli

C'è una nuova partnership per il Venezia, che ufficialmente sigla un accordo con Enel per la stagione 2026/27. Il Gruppo, leader nel settore energetico, sarà Official Energy Partner e Premium Sponsor del Club, come annunciato dal club lagunare. Una scelta non casuale, perché gli arancioneroverdi sono noti per la loro ricerca dell'eccellenza sportiva e dell'integrità, oltre che incaricati a rispettare responsabilità sociale, sviluppo comunitario, arte e tutela della città.

I dettagli dell'alleanza

Enel, nota multinazionale italiana di energia elettrica e gas, sarà presente al Centro Sportivo Ca’ Venezia tramite l'utilizzo di banner appositi e comparirà anche allo Stadio Pier Luigi Penzo, attraverso i led a bordocampo durante le partite casalinghe di campionato.

Perché Enel

Per l’azienda si tratta di un ulteriore avvicinamento e volontà di investire nella massima serie italiana di calcio, consolidando il primato come società energetica con il maggior numero di partnership al momento. Per il Venezia, invece, arriva un nuovo brand internazionale che si legherà alla sua immagine e consentirà di dare maggiore peso all'immagine della società lagunare questa stagione, anche fuori dal terreno di gioco.