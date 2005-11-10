Vinicius Jr: "Ritornerò...". Poi si sfoga per la squalifica: "Io, Yamal e Julian andremmo protetti"

Lungo sfogo di Vinicius Jr nel post partita dell'Olimpico. Squalificato per quattro giornate nella Liga per aver tirato i capelli all'avversario Nathan Saliba nella sfida col Villarreal, l'attaccante del Real Madrid si è difeso così dopo la vittoria contro la Roma in Champions League.

Lo sfogo di Vinicius Jr

"Ritornerò... Vini torna sempre! Non ho mai visto un giocatore sanzionato con 4 giornate di squalifica per aver tirato i capelli a un avversario. Le altre squadre e la stampa diranno che è giusto. Quando si tratta di me, tutto è facile. I difensori possono sempre prendermi a calci, ma alla fine chi viene ammonito sono io. Credo che i calciatori come me, Yamal e Julian Alvarez vadano protetti", le dichiarazioni del brasiliano in zona mista.

Il rendimento stagionale di Vinicius Jr

Il classe 2000 in questa stagione ha giocato finora 10 partite, realizzando solo un gol ma almeno tre assist. Sono nel complesso 731 i minuti da lui disputati, dei quali 59 nella gara di ieri a Roma.