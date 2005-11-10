Benevento, brutte notizie per il portiere Sylla: dovrà operarsi al ginocchio destro
Tommaso Maschio
Nella giornata di ieri il portiere Alioune Sylla si è dovuto fermare nel corso dell’allenamento dopo aver accusato un fastidio a un ginocchio durante un'esercitazione con gli altri portieri. Il giovane estremo difensore ha lasciato il campo sorretto dai fisioterapisti. Questa mattina il giocatore si è sottoposto agli esami di rito che hanno dato un responso pesante. Il classe 2003 infatti dovrà operarsi al ginocchio destro che lo costringerà a diversi mesi di stop.
Il comunicato del Benevento su Sylla
"Il Benevento Calcio comunica che, nel corso dell’allenamento di ieri mattina, il portiere Alioune Sylla ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. - si legge nella nota dei campani - Il calciatore sarà sottoposto a un intervento chirurgico, eseguito dal dott. Walter Giorgione, responsabile dell’area medica del club giallorosso".