Benevento, operato Sylla. I tempi di recupero si aggirano intorno alle quattro settimane
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Claudia Marrone
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ieri alle 18:18Serie B
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07.10.2026 18:18Serie B
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© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com
La notizia era già emersa, ma ora arriva il resoconto dell'operazione cui si è dovuto sottoporre il portiere del Benevento Alioune Sylla, vittima di un problema al ginocchio destro che è stato però risolto con l'intervento chirurgico.
Di seguito, il comunicato diffuso dal club sannita:
"Il Benevento Calcio comunica che, in data odierna, il portiere giallorosso Alioune Sylla è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia selettiva artroscopica al ginocchio destro, presso la Casa di Cura Villa Esther di Bojano, eseguito dal dott. Walter Giorgione, responsabile dell’area medica del club giallorosso.
Come sempre fa sapere il club, nel concludere la nota ufficiale, "i tempi di recupero stimati sono di circa quattro settimane".
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