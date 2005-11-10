Continuano i cambi di panchina in Serie B con il turno infrasettimanale che ha mietuto un'altra vittima nella giornata appena passata. L'Arezzo ha infatti annunciato l'esonero del tecnico Cristian Bucchi, protagonista della promozione dalla Serie C, e la nomina di Fabio Caserta come suo successore. Quest'ultimo esordirà dunque in panchina allo Stadio Città di Arezzo nel derby contro il Pisa di domenica sera.

I comunicati dell'Arezzo su Bucchi e Caserta

"La S.S. Arezzo comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra mister Cristian Bucchi e i componenti del suo staff tecnico. La società desidera ringraziare mister Bucchi e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in amaranto, per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza ad Arezzo. Il nome di mister Bucchi resterà legato a una delle pagine più importanti della storia recente del club, culminata con la vittoria del campionato e il ritorno dell’Arezzo in Serie B, traguardo raggiunto attraverso un percorso sportivo capace di coinvolgere squadra, società e tifoseria"

"La S.S. Arezzo comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Fabio Caserta. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 e nel pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo “Giusy Conti” di Rigutino, iniziando ufficialmente la propria avventura sulla panchina amaranto".

Il saluto di Bucchi alla piazza toscana

"Caro Arezzo, in questo momento dove la ragione è sopraffatta da emozioni contrastanti è il mio cuore a parlare. Èda ieri che ricevo una marea di messaggi di vicinanza, vorrei abbracciarvi tutti. - è il saluto di Bucchi dai suoi profili social - Ad Arezzo ho ritrovato la voglia e l‘entusiasmo di fare calcio e una tifoseria che sin dal primo giorno mi ha sempre dimostrato stima ed affetto capendo ed apprezzando l'uomo prima dell'allenatore. Un gruppo di ragazzi unici che ho avuto il piacere di allenare e che non smetterò mai di ringraziare per l'incredibile magia che siamo riusciti a creare insieme. Non vi dimenticherò mai. Rimarrà una delle pagine più belle della mia carriera calcistica. Infinitamente Grazie".

Le parole del presidente Manzo

“Prima di tutto voglio ringraziare Bucchi per quello che ci ha dato in questi due anni e per l’uomo che è. Ci ha fatto molto male doverci separare, ma il calcio ha delle regole non scritte che vanno in qualche modo affrontate. La scelta è stata dolorosissima però bisognava, come ho spiegato a lui, che ampiamente ha capito dare una svolta. - sono le parole del presidente Guglielmo Manzo - Caserta mi è sempre piaciuto come allenatore e due anni fa provammo a portarlo qui da noi, ma ovviamente lui voleva continuare a mantenere la Serie B. Questa volta abbiamo alzato il telefono e in dieci secondi ci siamo messi d’accordo perché la volontà di fare un percorso assieme era tanta. È stata l’unica telefonata che abbiamo fatto”.