Juve Stabia, prorogata di sei mesi la permanenza degli amministratori giudiziari

La notizia era nell'aria dopo la vicenda della truffa legata al 'superbonus 100%' che ha convinto il patron Alfredo Guerri portando a un sequestro di oltre 150 milioni e alla nomina di un nuovo CdA nel quale è stato nominato come presidente Alfredo Morrone e ora è arrivata anche l'ufficialità. Gli amministratori giudiziari Ferrara e Scarpa, che avevano guidato il club dopo l'addio di Solmate evitando il fallimento della società, sono stati infatti confermati per altri sei mesi.

La nota della Juve Stabia

Il Tribunale di Napoli, sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha disposto la proroga di sei mesi dell’amministrazione giudiziaria della S.S. Juve Stabia srl, riconfermando nel ruolo di amministratori giudiziari il Dott. Mario Ferrara e il Dott. Salvatore Scarpa.

Questo è quanto hanno stabilito oggi i magistrati Dott.ssa Teresa Areniello, Dott.ssa Mariarosaria Orditura e Dott. Luciano di Transo che, all’esito della camera di consiglio, hanno ritenuto opportuno mantenere la misura in atto, confermando l’efficacia dell’opera degli amministratori impegnati da ottobre 2025 in un’opera di “bonifica” dei servizi del club, rafforzata dall’adozione di un Codice di condotta che ha reso strutturale l’azione decisa dal Tribunale.

Dichiarazione degli amministratori giudiziari

“Siamo onorati della decisione del Tribunale di Napoli e ringraziamo i magistrati per la fiducia. La proroga dell’amministrazione giudiziaria ci consegna un ulteriore periodo di sei mesi nel quale continueremo a operare con il massimo impegno, dedizione e passione al servizio della S.S. Juve Stabia. Circa un anno fa abbiamo cominciato questo lavoro consapevoli dell’importanza del ruolo e con l’obiettivo di accompagnare il club in un percorso di riorganizzazione e consolidamento. Continueremo a essere al fianco degli sportivi di Castellammare avendo, in questi mesi, toccato con mano il legame profondo che c’è tra la Juve Stabia, la città e la sua gente”.